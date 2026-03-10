Autovía del Mercosur explicó cómo es el nuevo sistema de peajes en los corredores que atraviesan la provincia

Autovía del Mercosur recordó que TelePASE es el sistema más ágil y económico para transitar por las Rutas Nacionales de todo el país, particularmente de las RN 12 y RN 14.

Autovía del Mercosur recuerda a los usuarios que el pago del peaje ya no puede realizarse con dinero en efectivo en ninguna de las estaciones del tramo concesionado. El sistema de cobro vigente es exclusivamente mediante medios electrónicos, ya sea a través de TelePASE o mediante tótems de pago electrónico con QR y tarjetas de crédito o débito.

Actualmente, el estado de implementación de los sistemas es el siguiente:

Estación Zárate (Ruta Nacional 12)

-TelePASE operativo en ambos sentidos.

- Tótems de pago electrónico (QR y tarjeta) operativos en el 100 % de las vías.

-Estación Colonia Elía (Ruta Nacional 14)

- TelePASE operativo en ambos sentidos.

- Tótems de pago electrónico (QR y tarjeta) operativos en sentido Sur–Norte.

Estación Yeruá (Ruta Nacional 14)

- TelePASE operativo en ambos sentidos.

- Tótems de pago electrónico (QR y tarjeta) operativos en el 100 % de las vías en ambos sentidos.

Estación Piedritas (Ruta Nacional 14)

- TelePASE operativo en ambos sentidos.

- Tótems de pago electrónico (QR y tarjeta) operativos en sentido Sur–Norte, y en las próximas horas quedarán habilitados también en el sentido Norte–Sur.

En este sentido, aquellos usuarios que por cualquier motivo no realicen el debido pago por los medios habilitados recibirán una boleta de reconocimiento de deuda, como instancia administrativa previa destinada a regularizar la situación. A su vez, damos a conocimiento que los vehículos que atraviesen las estaciones de peaje sin abonar serán identificados mediante sistemas de lectura automática de patentes registrando la oportuna sanción.

Finalmente, se recuerda que TelePASE es el sistema más ágil y económico para transitar por las Rutas Nacionales de todo el país, particularmente de las RN 12 y RN 14. El sistema de cobro sin detención que emplea TelePASE permite evitar demoras y acceder a tarifas reducidas, en algunos casos.