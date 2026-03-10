La Cámara de Diputados comienza a debatir la creación de la comisión investigadora sobre la deuda pública

La Cámara de Diputados comenzará a analizar este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública provincial, iniciativa que apunta a reconstruir y evaluar el proceso de endeudamiento del Estado entrerriano en las últimas tres décadas. El tratamiento está previsto para este martes a las 10, en el ámbito de la Comisión de Legislación General, que preside el radical Marcelo López.

La iniciativa plantea la conformación de una comisión especial con el objetivo de analizar el desenvolvimiento histórico de la deuda pública de Entre Ríos desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la actualidad.

En el plano político, el debate se enmarca en la polémica suscitada entre el gobierno de Rogelio Frigerio (JxER) y el de su antecesor, Gustavo Bordet (PJ), en torno a la deuda contraída en ambas administraciones. El gobierno realizó días atrás una colocación en el mercado internacional de deuda, emitiendo un bono de 300 millones de dólares, y viene apuntando que no se conoce el destino de la deuda tomada por Bordet, que se estructuró de manera tal que todos los vencimientos cayeran en el presente período.

Frigerio se refirió al tema en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa. “Les pido a los legisladores que le den pronto tratamiento a este tema”, pidió en el acto institucional llevado a cabo el 18 de febrero.

El estudio que se le adjudica a la comisión abarcará tanto deuda interna como externa, directa e indirecta, incluyendo también procesos de renegociación, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, situaciones de default y reestructuraciones.

Según el proyecto, el principal resultado del trabajo deberá ser la elaboración de un informe final o dictamen, que deberá publicarse en el sitio web oficial del gobierno provincial.

La comisión deberá analizar el estado y la evolución histórica de la deuda pública provincial; el nivel, composición y origen del endeudamiento, así como su normativa aplicable; el destino específico de los fondos, con especial atención a distinguir entre deuda utilizada para gasto corriente y aquella destinada a inversiones productivas o estratégicas de largo plazo; y los flujos, variaciones e indicadores financieros que permitan evaluar la sostenibilidad del endeudamiento. Además, deberá establecer el correlato entre los recursos obtenidos por endeudamiento y su ejecución presupuestaria.

La comisión estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones ad honorem. Serán tres senadores provinciales, tres diputados provinciales y tres representantes del Poder Ejecutivo. Entre sus integrantes deberán elegir un presidente, vicepresidente y secretario.

El proyecto otorga a la comisión amplias facultades para su trabajo. Entre ellas, requerir información y documentación al Poder Ejecutivo, ministerios, organismos autárquicos, entes descentralizados, empresas con participación estatal, organismos de control y la propia Legislatura.

Las dependencias que reciban pedidos deberán remitir la documentación solicitada en un plazo máximo de 15 días corridos. Además, la comisión podrá evaluar la legalidad, oportunidad, destino y efectos presupuestarios del endeudamiento público.

La comisión tendría un plazo máximo de 12 meses para completar su tarea. También deberá garantizar la publicidad de sus actos y el acceso público a la información, publicando avances, informes y conclusiones en el sitio web oficial de la provincia.