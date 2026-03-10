Romero recibió a concejales opositores de Paraná: emergencia, agua y estacionamiento en la agenda

Concejales opositores se reunieron con la intendenta Rosario Romero para intercambiar miradas sobre la gestión y acercarle inquietudes de vecinos. Entre otros temas, plantearon su preocupación sobre los recurrentes cortes de agua en barrios, pidieron precisiones sobre el nuevo esquema de estacionamiento medido, consultaron por la implementación de la ordenanza que declaró la emergencia socioambiental en zonas de arroyos y solicitaron información sobre los costos de la Fiesta Nacional del Mate.

Los concejales del bloque de Juntos por Entre Ríos mantuvieron este martes la reunión de trabajo con la intendenta de Paraná en la que abordaron distintos temas vinculados a la gestión municipal y a preocupaciones que vecinos de la ciudad vienen manifestando en los últimos meses.

Desde el bloque destacaron en un comunicado de prensa que el encuentro permitió un intercambio sobre diferentes aspectos de la administración local. En ese marco, los concejales escucharon los planteos y consideraciones de la intendenta respecto de diversas políticas y líneas de trabajo que lleva adelante el Ejecutivo municipal.

Durante la reunión, los ediles solicitaron información detallada sobre los gastos, ingresos y egresos correspondientes a la Fiesta Nacional del Mate 2026, que se desarrolló en febrero y convocó a una importante cantidad de público.

Otro de los temas abordados fue el estado de implementación de la Ordenanza Nº 10.267, sancionada en noviembre de 2025, que declaró la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental en la ciudad de Paraná por los riesgos existentes en zonas cercanas a arroyos y en el borde ribereño.

Pidieron precisiones sobre los avances en la aplicación de la norma. En particular, consultaron si se realizó el relevamiento previsto, cuyos resultados preliminares reveló Ahora días atrás, con más de 70 viviendas en riesgo. También consultaron cómo se está trabajando actualmente en las zonas alcanzadas y solicitaron mantener un encuentro con el comité creado por la ordenanza para conocer en detalle el estado de situación y las acciones que se vienen desarrollando.

Asimismo, plantearon consultas sobre la situación del estacionamiento medido, teniendo en cuenta que ya transcurrieron casi tres meses desde la sanción de la ordenanza que establece el nuevo sistema. En particular, requirieron información sobre el llamado a concesión y sobre cuál será la función de los trabajadores conocidos como tarjeteros.

Los concejales también manifestaron su preocupación por los reiterados problemas en el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad. Señalaron que hay sectores donde los vecinos pasan días sin agua o con una presión mínima, una situación que -indicaron- se repite desde hace tiempo y afecta a miles de paranaenses.

En ese marco, reclamaron respuestas y pidieron que se informen las medidas que se están instrumentando para garantizar la normal prestación de un servicio básico esencial.

“Nuestro compromiso es claro: trabajar con seriedad, defender la transparencia y poner siempre a Paraná en primer lugar. Seguiremos ejerciendo una oposición responsable, cercana y comprometida con cada vecino”, expresaron desde el bloque.