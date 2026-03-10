Afiliadas a OSER podrán hacerse los controles ginecológicos en Cemener sin costo y en un solo día

A través de un circuito dispuesto en el Cemener, mujeres afiliadas a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) accederán a realizarse sus estudios anuales en una sola jornada y sin costos extra. El programa se presentará este martes a las 13 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

La representante de OSER en el Centro de la Mujer del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), Tamara Zapata, brindó detalles del programa, denominado Prevención Mujer: tu salud, tu fuerza, tu tiempo.

Explicó que la propuesta surge como una respuesta directa a las principales barreras que enfrentan las mujeres para cuidar su salud: la falta de tiempo y los costos económicos.

“El objetivo central es acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos de patologías de cuello uterino y mama para todas las afiliadas de la provincia”, destacó la funcionaria.

El programa funcionará dentro de un ala específica del Cemener, ubicado en Oro Verde. “Las pacientes dispondrán de boxes equipados para realizar el circuito completo de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y densitometría ósea, en una misma jornada”, detalló consultada por Radio Diputados.

Además, según informó Zapata, todas estas prácticas quedan eximidas del pago de coseguro para facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

Una de las innovaciones principales es la implementación de una “turnera” de autogestión a través del WhatsApp del Cemener, cuyo número es +54 9 343 407 9900. Las afiliadas deben cargar el pedido de su médico de cabecera y enviar la orden para obtener una fecha asignada de manera automática.

Esta herramienta busca agilizar la respuesta ante las demoras y permite que las mujeres provenientes de distintas ciudades de la provincia organicen sus traslados con previsión para completar sus chequeos en poco tiempo.