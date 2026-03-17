El entrerriano Franco Riva igualó un récord de Facundo Ardusso en el TC2000

Con su triunfo del último domingo en el trazado urbano de Buenos Aires, el piloto entrerriano Franco Riva igualó un récord de su colega Facundo Ardusso dentro del Turismo Competición 2000: ambos consiguieron su primera victoria dentro de la categoría en un circuito callejero.

Riva se quedó con la última edición de la competencia porteña, escenario de la 32ª carrera del TC2000 en un trazado urbano al cabo de 46 años de existencia. Han sido 26 en Santa Fe, 3 en Buenos Aires y otras 3 en Punta del Este.

Un exclusivo grupo de 15 pilotos se repartieron las victorias, entre ellos 10 campeones de la categoría. Y apenas dos de esa quincena de vencedores lograron su anhelada 1ª victoria en el TC2000 en un trazado urbano: Facundo Ardusso y Franco Riva, casualmente ambos en las calles porteñas.

El santafesino lo consiguió el 31 de marzo de 2013 en el segundo callejero de Buenos Aires, emplazado en el barrio de Recoleta: con el Fiat Linea del PSG16 Team, Ardusso largó 3º y se llevó la victoria en su 43ª participación en la categoría. Una victoria que se le había negado en 2010, cuando compartió su Toyota Corolla con Agustín Canapino en los “200 Kilómetros” y se trabó el cinturón en el cambio de pilotos, lo que los “condenó” al 2° puesto. Y en 2012, en el callejero que bordeaba el Obelisco, lideraba con el Peugeot 408 a 4 vueltas del final cuando se derritió la manguera del compresor de aire, lo que le impedía pasar los cambios, y se fue con las manos vacías.

El caso de Riva es diferente, ya que su trayectoria en el TC2000 -a diferencia de la de Ardusso- se caracteriza por la falta de continuidad, básicamente por los recurrentes problemas para reunir el presupuesto necesario. Si bien debutó en la categoría el 1º de mayo de 2011 en San Martín (Mendoza) con un Honda New Civic alistado por el Riva Racing con el que terminó 20º. En sus 74 carreras en el TC2000, el entrerriano de 34 años corrió con 5 marcas distintas: Honda, Peugeot, Chevrolet, Ford y Renault.

Luego de algunas apariciones esporádicas en el TN Clase 3 y el Turismo Carretera 2000, este año volvió a la categoría que constituyó su única actividad deportiva entre 2011 y 2018 y de la que no formaba parte desde el 26 de noviembre de 2023, cuando llegó 13º en el “Oscar Cabalén” de Córdoba con un Chevrolet Cruze del FR Motorsport, su propio equipo.

El regreso del representante de Gualeguaychú al TC2000 se dio de la mano del Pro Racing para correr un Cruze, uno de los cuatro sedanes que compitieron el fin de semana pasado en el tercer callejero de Buenos Aires, situado a escasos metros del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, actualmente en proceso de reconstrucción. Es cierto que el triunfo de Riva se dio a partir de la inversión de grilla para los 6 primeros de la clasificación, lo que le dio la posibilidad de largar desde la “pole position”. Pero también lo es que el entrerriano no tuvo equivocaciones en un tipo de circuito donde el error se paga carísimo, como quedó de manifiesto en Santa Fe 2010, cuando “Pechito” López y Agustín Canapino no pudieron correr por sendos accidentes.

No casualmente los dos mejores resultados previos de Riva en el TC2000 habían sido en el callejero de Santa Fe, con la atención de su propio equipo. Tanto en la carrera diurna de 2012, al mando de un Peugeot 307, como en la nocturna de 2014, con un Peugeot 408, culminó en la 7ª posición, señala Campeones.

El triunfo de Franco en el TC2000, donde su padre Néstor disputó 19 carreras entre 2008 y 2010, significó el segundo en su campaña deportiva. El primero lo había conseguido hace poco: el 27 de septiembre de 2025 en Paraná, con un Chevrolet Cruze pero de Turismo Carretera 2000. Con el CMG Racing, su propio equipo, el entrerriano inscribió su nombre entre los ganadores en su 6ª participación en la categoría. Si bien clasificó 2º, largó desde la “pole” por el sistema de recargos que penaliza a los 8 primeros del campeonato y, al igual que en el callejero de TC2000, se impuso de punta a punta.