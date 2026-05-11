El tren Paraná-La Picada no funciona por fallas mecánicas y no habría servicio hasta junio

El tren entre Paraná y La Picada sigue suspendido este lunes por tareas de reparaciones en las formaciones y desde la empresa Trenes Argentinos adelantaron que las tareas demandarían “entre 20 y 30 días”, por lo que el servicio continuaría cortado al menos hasta la primera semana de junio.

Los arreglos principales se realizan en las ruedas de los trenes, que se encontraban obsoletas y son reemplazadas por unidades nuevas, indicaron. Asimismo, mientras tanto se efectúan correcciones y reparaciones en las vías del trayecto que recorre el tren.

Los trabajos demandarían al menos tres semanas y el servicio podría normalizarse recién la primera semana de junio, según anticiparon a AHORA desde la empresa Trenes Argentinos.

El ferrocarril de la capital provincial une la estación Urquiza sobre calle Racedo en Paraná y la “Jorge Méndez” en La Picada. En su camino pasa por Colonia Avellaneda y la estación Enrique Berduc, muy utilizada por docentes y estudiantes de la escuela rural Almafuerte.

El servicio registraba un corte de unos 250 boletos diarios antes de su interrupción.