Locales

El tren Paraná-La Picada no funciona por fallas mecánicas y no habría servicio hasta junio

11 de Mayo de 2026 - 08:49

El tren entre Paraná y La Picada sigue suspendido este lunes por tareas de reparaciones en las formaciones y desde la empresa Trenes Argentinos adelantaron que las tareas demandarían “entre 20 y 30 días”, por lo que el servicio continuaría cortado al menos hasta la primera semana de junio.

Los arreglos principales se realizan en las ruedas de los trenes, que se encontraban obsoletas y son reemplazadas por unidades nuevas, indicaron. Asimismo, mientras tanto se efectúan correcciones y reparaciones en las vías del trayecto que recorre el tren.

Los trabajos demandarían al menos tres semanas y el servicio podría normalizarse recién la primera semana de junio, según anticiparon a AHORA desde la empresa Trenes Argentinos.

El ferrocarril de la capital provincial une la estación Urquiza sobre calle Racedo en Paraná y la “Jorge Méndez” en La Picada. En su camino pasa por Colonia Avellaneda y la estación Enrique Berduc, muy utilizada por docentes y estudiantes de la escuela rural Almafuerte.

El servicio registraba un corte de unos 250 boletos diarios antes de su interrupción.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos