LPF: nadie pudo aprovechar la derrota de Universitario, que sigue liderando

Formación Independiente y Ciclón del Sur igualaron 1-1 en un duelo por escalar en la tabla.

Este domingo se completó la disputa de la quinta fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. En total fueron ocho partidos que se añadieron al que se jugó el sábado y tuvo victoria de Club VF sobre Universitario por 2-0. Ese triunfo dejó al club que se está estrenando en la categoría con 10 puntos; mientras que la U suma 12 unidades.

Belgrano y Neuquen tenían la posibilidad de superar y alcanzar respectivamente al conjunto que lideraba la tabla, pero no la aprovecharon. El Mondonguero igualó 1-1 con Palermo y llegó a los 11 puntos, con los que es el único escolta; mientras que el Pingüino igualó 2-2 con Don Bosco y ahora tiene 10 unidades, igual que VF, Atlético Paraná y Oro Verde.

El Gato venció a Camioneros por 4-1 en condición de visitante; mientras que el equipo de la Ciudad Universitaria dio el golpe sobre la mesa con una victoria por 3-0 sobre Patronato.

El partido de la fecha fue la goleada de Sportivo Urquiza ante Los Toritos, al que derrotó por 6-3 con lo que se convirtió en el único equipo con nueve unidades en el torneo.

En los encuentros restantes hubo victoria de San Benito ante Argentino Juniors (2-0) y dos empates 1-1: entre Instituto y Peñarol y entre Ciclón del Sur y Formación Independiente.

Resultados | Fecha 5

Sábado 9/5:

Universitario 0-2 Club VF.

Domingo 10/5:

Neuquen 2-2 Don Bosco.

Camioneros 1-4 Atlético Paraná.

San Benito 2-0 Argentino Juniors.

Ciclón del Sur 1-1 Formación Independiente.

Instituto 1-1 Peñarol.

Oro Verde 3-0 Patronato.

Sportivo Urquiza 6-3 Los Toritos.

Palermo 1-1 Belgrano.



Posiciones

1°) Universitario: 12 puntos.

2°) Belgrano: 11.

3°) Neuquen: 10.

4°) Club VF: 10.

5°) Atlético Paraná: 10.

6°) Oro Verde: 10.

7°) Sportivo Urquiza: 9.

8°) Don Bosco: 8.

9°) Patronato: 7.

10°) Camioneros: 7.

11°) Ciclón del Sur: 7.

12°) San Benito: 7.

13°) Los Toritos: 4.

14°) Formación Independiente: 4.

15°) Peñarol: 4.

16°) Instituto: 2.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.