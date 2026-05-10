Urquiza visita a Gimnasia de Santa Fe con el objetivo de mantener la cima

Este domingo tendrá actividad en el marco de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. Habrá solo un partido en el estadio Ricardo Húngaro Crespi de Gimnasia de Santa Fe. El anfitrión recibirá al líder de la zona, Urquiza de Santa Elena, en un encuentro que comenzará a las 20.

Urquiza lidera la tabla de posiciones con récord 7-2 y viene de ganar dos encuentros consecutivos frente a Rivadavia Jrs (85-49) y Recreativo (74-64), aunque ambos fueron en condición de local. En su última salida del departamento La Paz perdió ante el Centro Juventud Sionista por 80-73.

Gimnasia, por su parte, tiene un partido menos y viene justamente de obtener el triunfo ante Sionista por 76-65 como local. Previamente acumuló tres derrotas consecutivas ante Quique (73-62), Rivadavia (72-70) y La Armonía (79-78). Este duelo es clave para el Mens Sana si pretende pelear en los primeros lugares.

En el único antecedente del torneo entre ambos hubo victoria de Urquiza en condición de local por 67-57. Debe destacarse que el único conjunto que fue capaz de vencer al Naranja santaelenense fue Sionista, que además le ganó los dos partidos.

El jugador a seguir en el anfitrión es Jeremías Salvatelli, que aporta 12,4 puntos por juego. Cerca están León Alfonso e Inti Peón: ambos promedian 12,2 puntos por partido en favor del equipo santafesino.

En Urquiza el destacado es Jonathan Monzón con 16,2 puntos por cotejo. Lo siguen desde cerca Marcos Revello, con 15,6 puntos por partido, y Marcos Acevedo, con 13,1.

Posiciones | Conferencia Litoral | Zona A

1°) Urquiza: 7-2.

2°) Rivadavia Jrs.: 6-2.

3°) Sionista: 5-4.

4°) La Armonía: 4-4.

5°) Gimnasia (SF): 3-5.

6°) Recreativo: 3-6.

7°) Quique: 2-7.