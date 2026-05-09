Removieron a funcionaria del CGE de Colón por la designación de su hija de 20 años sin título habilitante

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, pidió las renuncias de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Paola Rodríguez. El motivo fue el nombramiento de la hija de Bosch como capacitadora sin tener el título correspondiente. La joven de 20 años también fue removida del cargo, según se confirmó a ANÁLISIS.

La situación se conoció públicamente esta semana. Lo que trascendió fue que Abril Bosch, de 20 años, hija de la funcionaria, estaba designada en un cargo con 10 horas cátedra desde el año pasado como capacitadora laboral de jóvenes y adultos, pese a no contar con título terciario y no tener registrado siquiera el secundario ante el CGE.

Lina Beatriz Bosch y su hija Lina Abril Bosch.

Según informó Entre Ríos Ahora, Abril Bosch revistaba como “asistente en turismo y recreación”, aunque su formación no se vincula con esas áreas, sino que estudia Profesorado de Inglés en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la sede de Concepción del Uruguay.

Consultada por medios locales, Bosch minimizó este viernes la situación. “Me han atacado desde el inicio de la gestión y sabía que el hecho de que Abril Bosch fuera mi hija podía llegar a traer este tipo de cosas”, argumentó en diálogo con Canal 10.

“Hicimos todo muy prolijo, se llamó a concurso en el inicio de 2025 para la parte de servicio turístico de inglés y ella presentó una carpeta con antecedentes como cualquier otro porque fue una convocatoria pública y abierta”, justificó.

Luego, explicó que la joven estaba nombrada bajo la modalidad de “idónea”, que permite designar al frente de capacitaciones a personas que no tienen los títulos correspondientes. También señaló que tiene título secundario y que “le sobran conocimientos”.

Bosch anunció que iba a convocar a una conferencia de prensa para explicar la situación “La verdad es que todo es falso y es una operación política. Pobre gurisa por llevar mi apellido no va a poder trabajar nunca en ningún lugar porque van a decir que es acomodo”, advirtió.

Horas más tarde, la ahora ex funcionaria recibió el llamado de Cuenca. Según pudo saber ANÁLISIS, luego de interiorizar de la situación al gobernador Rogelio Frigerio el funcionario le pidió la renuncia a Bosch. La medida alcanzó a la coordinadora de Jóvenes y Adultos de la Departamental, Paola Rodríguez, y también implicó la remoción de la agente Lina Abril Bosch del cargo de capacitadora.

La situación tiene implicancias políticas porque, como es usual en los nombramientos para este tipo de cargos, a Bosch la propuso el intendente de Colón, José Luis Walser, de origen vecinalista y aliado del gobierno de Frigerio aunque recientemente con alguna tensión producto de la situación con Uruguay por el proyecto de la planta de HIF Global.

Bosch fue funcionaria de Walser en su anterior mandato y luego el intendente la propuso para el cargo en el CGE.

En la anterior gestión de Walser al frente del gobierno local (2019-2023), Lina Bosch fue parte de su gabinete como coordinadora de Empleo, Producción y Formación. La mujer ya había sido noticia en marzo de 2025 cuando fue intimada por la Justicia Laboral a abstenerse de realizar “actos perturbadores, intimidatorios y hostiles” hacia la supervisora escolar Gabriela Mabel Casse, quien la había denunciado por malos tratos y hostigamiento.

El pedido de dimisión, según se informó oficialmente, se efectivizó luego de una investigación interna que constató las irregularidades. Puntualmente, Cuenca le solicitó un informe al director de Educación de Jóvenes y Adultos, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger (UCR).

Si bien por ocupar cargos políticos las ahora ex funcionarias no son pasibles de una instrucción sumaria, desde el CGE se informó que se trabajará para determinar si existen otras responsabilidades.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados, se informó desde el CGE.