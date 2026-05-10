Comenzará una nueva programación del Cineclub Noble

Tres tiempos para la memoria, es el título de la nueva programación de la habitual propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) esta vez organizada en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria (CxM) a 50 años del golpe cívico militar. La primera función será este martes 12 de mayo, a las 20 en Sala Noble, (Matorras 861, Paraná), con La larga noche de Francisco Sanctis (2016, Argentina), de los directores Andrea Testa y Francisco Márquez. Con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La larga noche de Francisco Sanctis, es un drama argentino dirigido por Andrea Testa y Francisco Márquez, basado en la novela de Humberto Costantini. Ambientada en la última dictadura de 1976, narra la decisión ética de un civil apolítico (encarnado por el actor Diego Velázquez) que, al recibir información sobre un secuestro inminente, debe arriesgar su vida.

El ciclo continuará el martes 19, más temprano, a las 19. con Tiempo de Revancha (Argentina,1981), del recientemente fallecido Adolfo Aristarain. Esta función sumará además, una conversación a manera de homenaje, con el cineasta y presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, sobre los modos de resistencia que ofreció la cultura, en particular el cine, a la represión de las dictaduras.

La película que completa la programación será LS83 (Argentina, 2025), del director Herman Szwarcbart, que se proyectará el martes 26 de mayo, también a las 19hs.

En cada martes, habrá una intervención expresiva donde la concurrencia podrá interactuar de alguna manera con la temática transversal del ciclo: la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar de marzo de 1976.