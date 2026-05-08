El Círculo Médico de Paraná convoca a un concurso de pintura infantil

A través de su Círculo Cultural y la agrupación Gurises Artistas del Paraná, el Círculo Médico de Paraná puso en marcha el concurso de pintura denominado "Zumbidos de Colores", una iniciativa artística y pedagógica destinada a los hijos, nietos y sobrinos de sus socios y empleados. El certamen, que se mantendrá habilitado hasta el próximo lunes 18 de mayo, busca promover la creatividad infantil y la conciencia ecológica en niños y niñas de entre 8 y 14 años.

La propuesta pretende utilizar el arte como un vehículo para reflexionar sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en la preservación de la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio general del medio ambiente, culminando el proceso con una muestra colectiva y un evento familiar programado para el mes de agosto en la sede de la institución.

La convocatoria se organiza en dos categorías bien diferenciadas para asegurar una competencia equitativa según el desarrollo de los participantes: una para niños de 8 a 11 años y otra para adolescentes de 12 a 14 años.

Los interesados en formar parte de esta experiencia deben completar el formulario de inscripción antes de la fecha límite de mediados de mayo. Una vez registrados, los pequeños artistas tendrán un periodo de tiempo estipulado para trabajar en sus obras, las cuales deberán ser entregadas en la Mesa de Entradas del Círculo Médico, en el horario de 9 a 13, entre el martes 26 de mayo y el lunes 6 de julio.

Según las bases del concurso, cada pieza debe presentarse debidamente embalada, lista para ser colgada, e identificada con su respectivo título y el nombre completo de su autor.

Tras el cierre de la recepción de los trabajos, se iniciará una etapa de evaluación por parte de un jurado especializado, la cual se extenderá desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio. Durante este lapso, se analizarán las propuestas recibidas considerando tanto la calidad técnica como la pertinencia del abordaje temático sobre el mundo de las abejas.

El evento de cierre y la inauguración de la muestra de los trabajos se llevará a cabo el viernes 7 de agosto a partir de las 17:30, coincidiendo con las celebraciones por el Mes de las Infancias. Para esa jornada, el Círculo Médico prepara una agenda que incluirá una chocolatada para los chicos, una mesa de dulces y la proyección de una película animada realizada por el artista local Jaimo.