Racing superó a Estudiantes y los dos mejores están eliminados

Sobre el final, Santiago Sosa anotó el gol que le dio la victoria a Racing en La Plata.

Por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este domingo hubo partido entre Estudiantes y Racing. El escenario fue el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y contó con el arbitraje de Sebastián Martínez y la presencia en el VAR de José Carreras.

Un remate de Facundo Farías fue la primera ocasión clara del partido. El ex Colón buscó el costado izquierdo del arco de Facundo Cambeses tras el desborde de Edwuin Cetré, pero el remate careció de fuerza y el arquero controló el balón sin problemas.

En un partido en el que pasó poco y nada, lo más cercano a una ocasión de peligro en media hora de juego fue un débil disparo de Cetré que Cambeses embolsó sin mayores inconvenientes. Antes, Guido Carrillo no pudo aprovechar un balón largo luego de ganarle la posición a Marcos Rojo.

La primera ocasión clara de Racing fue en los pies de Adrián Martínez. El atacante recibió un pase en profundidad de Matías Zaracho por el costado derecho y cruzó el remate de cara a Fernando Muslera, pero su disparo se fue desviado y lejos del arco del Pincha.

Lo último para la visita en la primera mitad fue un remate de larga distancia de Gastón Martirena. El lateral por derecha buscó el costado derecho de Muslera, pero su disparo se fue lejos del arco ante la estirada del arquero uruguayo.

El Pincha respondió de la misma manera. Eros Mancuso avanzó con el balón controlado por el costado derecho y sacó un potente disparo al costado izquierdo de Cambeses, que rechazó con las manos hacia un costado. Su disparo llevó más peligro que el de Martirena.

Ya en la segunda mitad, la primera ocasión clara de peligro fue tras un centro de Mancuso desde la derecha que Cetré cabeceó directamente afuera luego de aparecer por sorpresa en la parte izquierda del área grande.

En la siguiente llegó la ocasión más clara para el León. El desborde de Facundo Farías por derecha terminó con el centro al medio para la llegada de Guido Carrillo, que definió por encima del travesaño de manera increíble.

Sobre los 21, Edwuin Cetré convirtió un auténtico golazo metiendo el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Cambeses luego de recibir el pase de Carrillo desde el centro hacia la izquierda del ataque. Sin embargo, en el origen de la jugada estaba adelantado Alexis Castro (es quien le dio la pelota a Carrillo) y el gol fue correctamente anulado por offside.

El equipo de Alexander Medina era mejor y tuvo una nueva ocasión en los pies de Cetré con un remate de larga distancia, pero Cambeses controló sin problema. En la respuesta, la combinación entre Maravilla Martínez y Tomás Conechny terminó con remate del ex Godoy Cruz, pero el arquero anfitrión controló el débil disparo del atacante.

Sobre el final, ya cuando el partido se iba, llegó la apertura del marcador. Un tiro de esquina ejecutado por Gabriel Rojas desde el costado derecho cayó en el lado izquierdo del área chica en posición de ataque. Allí estaba Santiago Sosa, que ganó de cabeza y venció a Muslera para el 1-0 en favor de la Academia. Racing aguantó en el final y se quedó con la victoria y la clasificación a la próxima instancia del campeonato.

La victoria clasificó a la Academia a los cuartos de final, aunque no habrá clásico de Avellaneda, debido a que Independiente perdió ante Rosario Central. El elenco rosarino será el rival de los dirigidos por Gustavo Costas en el estadio Gigante de Arroyito.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 0-1 Racing.



Gol:

44’ST: Santiago Sosa.



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi; Mikel Amondarain, Facundo Farías, Gabriel Neves, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.



Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Matías Zaracho, Alan Forneris, Adrián Fernández; Adrián Martínez y Tomás Conenhny.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

28’PT: ingresó Bruno Zuculini por Alan Forneris (RAC).

11’ST: ingresó Alexis Castro por Gabriel Neves (EST).

33’ST: ingresó Matko Miljevic por Adrián Fernández (RAC).

34’ST: ingresó Santiago Solari por Matías Zaracho (RAC).

34’ST: ingresó Brian Aguirre por Facundo Farías (EST).

34’ST: ingresó Adolfo Gaich por Guido Carrillo (EST).

46’ST: ingresó Franco Pardo por Marcos Rojo (RAC).

47’ST: ingresó Ignacio Rodríguez por Tomás Conechny (RAC).

47’ST: ingresó José Sosa por Ezequiel Piovi (EST).

47’ST: ingresó Lucas Alario por Eros Mancuso (EST).



Amonestados:

1’ST: Adrián Fernández (RAC).

38’PT: Ezequiel Piovi (EST).

40’PT: Matías Zaracho (RAC).

27’ST: Bruno Zuculini (RAC).

39’ST: Marco Di Césare (RAC).

47’ST: Tomás Palacios (EST).

50’ST: Gabriel Rojas (RAC).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: José Carreras.



Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi.

Video: Liga Profesional.