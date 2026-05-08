Concejales peronistas de Paraná se reunieron con la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional

Concejales del bloque peronista de Paraná mantuvieron este viernes un encuentro con representantes de la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional de Entre Ríos, en el marco del debate por la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial de Rogelio Frigerio.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos vinculados al sistema previsional entrerriano y las posibles consecuencias de las modificaciones que pretende impulsar el Ejecutivo provincial. Desde el espacio señalaron la necesidad de defender la Caja de Jubilaciones y evitar medidas que impliquen recortes de derechos.

Tras el encuentro, el concejal Emiliano Gómez Tutau cuestionó con dureza la iniciativa del gobierno provincial y sostuvo: “La reforma previsional de Frigerio no es una política para mejorar ni para darle sustentabilidad al sistema previsional entrerriano”.

En ese sentido, afirmó: “Es la principal política electoral para dividir a los entrerrianos, enfrentarlos y polarizarlos con un solo objetivo: seguir gobernando por gobernar”.

El edil también consideró que el debate impulsado por el oficialismo busca generar confrontación entre distintos sectores de la sociedad. “Quiere instalar una falsa pelea entre trabajadores públicos, privados, y de estos contra los jubilados para esconder el verdadero problema: un modelo económico que no genera producción, no crea empleo privado, no recupera salarios y no reactiva el consumo”, expresó.

Finalmente, Gómez Tutau remarcó la importancia del encuentro con la Multisectorial y señaló: “Hoy nos reunimos con la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional de Entre Ríos para analizar esta situación y defender algo básico: que una provincia no sale adelante ajustando derechos, sino generando desarrollo, trabajo y crecimiento".