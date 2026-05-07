Tras el reclamo vecinal, Clement oficializó la salida de Oro Verde del consorcio Parque Ambiental

El intendente César Clement firmó un decreto mediante el cual retira a Oro Verde del ente Parque Ambiental.

El intendente de Oro Verde, César Clement, hizo efectiva su renuncia al Consorcio Interjurisdiccional Regional "Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná", tal como se había comprometido este miércoles ante los vecinos. Ahora la decisión deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante local, ya que en 2025 aprobó el ingreso del municipio a dicho ente. La sesión extraordinaria será el martes próximo.

La decisión se da un día después del encuentro multitudinario realizado en el Polideportivo local, donde una gran cantidad de vecinos rechazó la posible instalación de un basural en cercanías de la localidad, bajo el proyecto denominado “Parque Ambiental”, que surge tras la intimación judicial a la Municipalidad de Paraná para trasladar el actual Volcadero.

Según supo ANÁLISIS, mediante el Decreto N°112/MOV, firmado este 7 de mayo, se removió a Milton Ivar Dumé como representante municipal ante el organismo y se comunicó por nota a las autoridades pertinentes.

En los fundamentos del decreto, Clement destacó que "los vecinos de la localidad y zonas aledañas han manifestado formalmente su profunda preocupación ante la eventual instalación del 'parque ambiental', objeto del Consorcio mencionado, en jurisdicción de nuestro ejido".

En otro párrafo, reseñó que "este Departamento Ejecutivo Municipal tomó nota de lo manifestado por los vecinos y requirió precisiones técnicas al Consorcio, constatándose que a la fecha no obraban actos administrativos que determinen la elección definitiva del sector, mediando únicamente referencias verbales respecto a la conveniencia de la ubicación en Oro Verde".

Agregó que el 4 de mayo, luego del requerimiento municipal, el Consorcio remitió un Estudio de Prefactibilidad de Selección del Sitio del Parque Ambiental y que luego de un intercambio de opiniones con el equipo de trabajo, el Departamento Ejecutivo Municipal "entendió prudente convocar a los vecinos a una audiencia pública el 06/05/2026 a los efectos de informar a la ciudadanía y que puedan expresar su postura. La reunión fue multitudinaria y se escucharon de manera directa los reclamos y fundamentos de la comunidad".

Finalmente, se subrayó que "es intención de este presidente Municipal actuar en fiel representación de los intereses y el bienestar de sus administrados, garantizando que los actos de gobierno sean el reflejo de la voluntad popular". Por lo cual, completó que "este Departamento Ejecutivo entiende que luce prudente proceder a la desvinculación definitiva del Municipio respecto del mencionado Consorcio".