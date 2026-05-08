Los Tipitos se presentará en Paraná con un recorrido por más de dos décadas de música

Los Tipitos volverá a presentarse en Paraná con un show que recorrerá sus grandes clásicos y también incluirá canciones de su material más reciente. La banda llegará a la capital entrerriana el sábado 6 de junio a las 21, con una presentación en el Teatro 3 de Febrero.

El grupo, una de las formaciones más reconocidas del rock nacional de las últimas décadas, propondrá un recital atravesado por temas que marcaron distintas etapas de su carrera. En el repertorio no faltarán canciones como “Campanas en la noche”, “Brujería” y “Silencio”, convertidas en verdaderos himnos de la música argentina y todavía vigentes en radios y escenarios de todo el país.

Con más de veinte años de trayectoria, Los Tipitos lograron consolidar una identidad musical que combina sensibilidad pop, energía rockera y letras atravesadas por historias cotidianas y emocionales. A lo largo del tiempo, la banda mantuvo una presencia constante en la escena nacional, renovando su propuesta artística sin perder el sonido que la convirtió en referente de varias generaciones.

Las entradas para el recital ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, hay financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.