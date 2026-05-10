“El Eternauta” y “El agente secreto”, grandes ganadores de los Premios Platino 2026

La gala de la XIII edición de los Premios Platino tuvo un sabor agridulce. Por un lado, la gran triunfadora de las series fue El Eternauta -la notable serie de ciencia ficción que es una adaptación de la reconocida historieta de Héctor Germán Oesterheld-, ya que ganó en los rubros Mejor Miniserie, Mejor Creador de Miniserie para Bruno Stagnaro, mientras que Ricardo Darín logró el galardón como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie. Si se le suman los cinco que había cosechado en la ceremonia de apertura (Andrea Pietra y César Troncoso en las categorías Mejor Interpretación Femenina y Masculina de reparto en series, Mejor Dirección de Montaje, Mejores Efectos especiales y Mejor Música Original), El Eternauta llegó a ocho Premios Platino, una cifra inédita en la entrega de estos galardones para miniseries o teleseries. Darín -que no pudo asistir y su premio lo recogió Andrea Pietra- les ganó a otros nombres importantes como Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), y Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina). Hasta aquí, lo dulce, consignó el diario Página/12.

Lo agrio, con sabor a injusticia también, fue que Belén no logró ningún Platino. Competía en las categorías Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección en Cine, y en Mejor Interpretación Femenina en Cine, los últimos dos rubros representados por Dolores Fonzi. La gran sorpresa de la noche -pero no por falta de méritos artísticos, estéticos y narrativos, sino porque “el run run” era otro- fue El agente secreto, que se alzó con cuatro premios de mucho peso: Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección y Mejor Guión (ambos para Kleber Mendonça Filho) y Mejor Interpretación Masculina en Cine para Wagner Moura.

De esta manera, el film que recrea la historia de un exprofesor universitario convertido en experto en tecnología que debe huir de su hogar en São Paulo para escapar de la opresión de la dictadura militar que sacudió Brasil en las décadas de 1960 y 1970, cierra una etapa gloriosa, que incluyó Globos de Oro y el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa. El agente secreto también les ganó a Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), y Sirât (Oliver Laxe, España), destacó el diario Página/12.

El Platino a la Mejor Interpretación Femenina en Cine quedó en manos de Blanca Soroa por su protagónico en Los Domingos, la película española que partía como favorita junto con Belén. De todos modos, el film de Fonzi no se quedó sin nada ya que en la ceremonia de apertura Camila Pláate ganó en el apartado Mejor Interpretación Femenina de Reparto, y Belén logró el Platino al Cine en Educación y Valores, que reconoce a las películas que promueven valores positivos en la sociedad.

Por su parte, Guillermo Francella logró el Platino de Honor, pero no levantó el premio a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum que quedó para Wagner Moura -uno de los intérpretes más populares del cine brasileño a nivel internacional-, que realizó un trabajo extraordinario en el film que también fue premiado en el Festival de Cannes.

Además de Belén, sorprendió que Griselda Siciliani no haya cosechado el Platino a Mejor Interpretación Femenina por su enorme construcción del personaje de Vicky, que permite explorar la vida de una mujer de cuarenta años que enfrenta el final de una etapa significativa, desencadenada por un divorcio y la forzosa confrontación con nuevas realidades. Lo obtuvo Paulina Gaitán por Las muertas (México).

Grandes voces del panorama musical internacional se sumaron a la gala del cine y las series en español y portugués para poner su voz y su música al servicio de la gran fiesta del audiovisual iberoamericano: actuaron Camilo, cantautor, músico y productor colombiano, considerado uno de los grandes representantes del pop de su generación; Manuel Carrasco que, con casi 25 años de carrera a sus espaldas, es actualmente el solista masculino español de mayor éxito del panorama musical de su país, y la argentina María Becerra, ya consolidada como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana, señaló el diario Página/12.

Durante la ceremonia, Camilo puso al auditorio de pie con una vibrante interpretación en vivo de unos de sus grandes éxitos, “Una vida pasada”. Por su parte, Manuel Carrasco aunó ritmos de flamenco y pop, mientras que María Becerra, quien no pudo estar presente en la anterior edición de los Premios Platino, tomó el escenario con “Recuerdo que nunca existió”.

La ceremonia principal estuvo conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo. Sobre el escenario, que representaba un paisaje natural con cascadas de agua y mucha vegetación, una larga lista de figuras del audiovisual iberoamericano presentó categorías y entregó los reconocimientos: Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nicolás Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza. Sobre el escenario distintos artistas hacían referencias a la naturaleza y sus elementos, como el agua y el fuego, resaltó el diario Página/12.

Treinta películas y diecinueve series compusieron el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios Platino, promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual). Producciones de catorce países iberoamericanos compitieron por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la gala que llenó el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.

Fueron 49 obras nominadas entre las que figuraban producciones argentinas, bolivianas, brasileñas, chilenas, colombianas, españolas, guatemaltecas, mexicanas, paraguayas, peruanas, portuguesas, dominicanas, uruguayas y venezolanas. La diversidad de géneros y países nominados son, una vez más, una muestra clara del amplio universo creativo y el enorme talento del audiovisual iberoamericano, una de las industrias de mayor relevancia y capacidad de crecimiento en la actualidad. Y esto puede verse reflejado en el terreno de los largometrajes, donde Argentina, Brasil y España lideraron el ranking con más títulos por categoría. Un hecho muy similar ocurrió en el ámbito de las miniseries o teleseries, donde también destacó la fuerte presencia de Argentina y España, con el añadido de México como tercer país con mayor representatividad, consignó el diario Página/12.

Toda esta representación iberoamericana, que es considerablemente mayor a las de ediciones anteriores, es posible gracias a la apuesta por parte de la organización de los Premios Platino de aumentar en 12 el número de categorías de estos galardones. Con el fin de no extender la duración de la gala, los premios se otorgaron en dos eventos.