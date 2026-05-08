“Cuatro Estrellas”, el film sobre la marginalidad de las mujeres trans

“Cuatro Estrellas”, la película de Pablo Stigliani, se estrenó en el cine Gaumont, tras el pasó por las pantallas grandes más destacadas, así como el BAFICI, el Festival de Cine de la Habana en Cuba, el Ibero estadounidense en Miami y El Ojo Cojo en España.

La historia sigue a Lila -interpretada por Ulises Puiggrós-, una mujer trans de 50 años que trabaja en un cabaret y sueña con dejar atrás una vida marcada por la marginalidad para dedicarse a cantar, un camino que comienza a trazar de la mano de su familia elegida, sus amigas, Ámbar, Marcela y Lisete.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Puiggrós, protagonista de esta pieza, sostuvo: “Trabajé a ‘Lila’ durante cuatro años y medio; después, para el cine fue diferente porque, en principio, estaba pensada para una obra de teatro donde era una diva y acá es una trabajadora sexual de los 90, con una vida muy dura y nada en su vida para festejar”.

En cuanto a su labor a la hora de iniciar la transformación sobre el personaje, expresó: “Fue un proceso muy difícil. La primera vez que me vi vestido de mujer, me encontré ante el espejo con la peluca, el vestido y el maquillaje, y sentí que era algo muy grotesco. Debía meterme a fondo o correrme a un costado y desistir”.

“Seguramente, era algo mío, que no terminaba de asumir lo que iba a hacer y debe ser por el proceso de cambiar la imagen de masculino a femenino, algo que también les debe pasar a ellas, así que siento que eso me sirvió. Me veía de una manera y consideraba que quería mostrar otro tipo de personaje, no quería parecer un actor que interpreta a una chica trans”, añadió.

“Al final del film nos encontramos con un mensaje positivo y transformador que habla sobre el amor, la amistad, la familia que uno elige y que, a pesar de que uno la puede pasar mal, siempre se le puede ver el lado positivo a las cosas y su vida se puede transformar”, añadió el intérprete.

El trabajo cuenta con el guion del propio Puiggrós y la dirección de Pablo Stigliani, mientras que el elenco se completa con María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Jorge Sesán, Ana Celentano y Mila Jaimes. En esta trama, la protagonista busca sobrevivir en un mundo hostil donde la amistad es muchas veces la única red de contención.