Con el debut de Pinilla, Gimnasia sumó su primera victoria

En el estadio Manuel y Ramón Núñez se desarrolló este domingo el partido por la octava fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A entre Gimnasia de Concepción del Uruguay y Gimnasia de Chivilcoy. El árbitro del encuentro fue Nelson Bejas.

El Lobo cambió de entrenador y cambió de suerte. Con el debut de Martín Pinilla en la conducción técnica logró la apertura del marcador a los cuatro minutos del primer tiempo. Fue Facundo Laumann el responsable de romper la igualdad en el tanteador y poner en ventaja a los uruguayenses, que se quedaron con la victoria.

Tuvieron que aguantar, porque en el desarrollo sufrieron cinco amonestaciones e incluso tuvieron la expulsión de Jonathan Benítez a cuatro minutos del final del tiempo reglamentario del encuentro, pero todavía en ese contexto el Lobo pudo quedarse con la primera victoria del campeonato.

Los uruguayenses siguen últimos en la Zona A con apenas cuatro unidades, pero habiendo roto la racha, su objetivo será el de sumar para salir del fondo y poder evitar el descenso. En esa misión viajarán a Lincoln para enfrentar a El Linqueño el próximo fin de semana: ese encuentro marcará el final de la primera rueda de partidos.