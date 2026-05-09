Un vehículo volcó en Paraná y de milagro sus dos ocupantes no sufrieron lesiones

Cuando la tarde caía con ese pulso espeso de las zonas urbanas atravesadas por el frío invernal, en la esquina de Antonio Crespo y López Jordán de Paraná, el ruido seco del metal sobre el asfalto quebró la rutina. Eran alrededor de las 17:20 cuando un oportuno llamado al 911 encendió la alarma y puso en marcha el despliegue de efectivos de la Comisaría 14° que, por razones de jurisdicción, acudieron de inmediato al lugar del siniestro.

Al llegar, los uniformados encontraron la escena todavía suspendida en el desconcierto: una Volkswagen Surán blanca, dominio colocado AB923WY, yacía volcada sobre el asfalto, como si hubiese sido arrojada de costado por una fuerza invisible. Según las primeras reconstrucciones policiales, el vehículo circulaba por calle Antonio Crespo en sentido Este cuando, por causas que serán determinadas mediante peritajes, se estima que una maniobra imprudente terminó desatando el vuelco.

El automóvil era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en inmediaciones de López Jordán al 2700, quien viajaba acompañado por su hija de apenas siete años. La imagen del rodado invertido alimentó durante algunos minutos el peor de los temores entre vecinos y transeúntes que comenzaron a acercarse lentamente a la esquina. Sin embargo, el alivio llegó pronto: tanto el conductor como la niña estaban ilesos y en buen estado de salud, apenas conmovidos por el impacto y el sobresalto.

Mientras el tránsito era parcialmente interrumpido y los efectivos realizaban las actuaciones de rigor, la escena fue perdiendo dramatismo. Una grúa enviada por la compañía aseguradora retiró el vehículo siniestrado, dejando detrás apenas algunas marcas sobre el pavimento y el eco fugaz de un siniestro vial que, pese a la violencia del vuelco, no terminó en tragedia.