Milei reunió al Gabinete y volvió a respaldar a Adorni en medio de la crisis interna

Luego, el jefe de Gabinete tomó la conducción del encuentro. En ese tramo, agradeció a los equipos por el informe de gestión del Congreso y repasó los principales lineamientos del plan de gestión 2026/27, con foco en la reorganización administrativa y presupuestaria que impulsa el Gobierno.

Durante la reunión, Adorni expuso sobre la reestructuración presupuestaria que el Ejecutivo tenía previsto firmar este viernes. En ese marco, se planteó un esquema de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos, con el objetivo de concretar esa etapa hacia fines de mayo.

Otro de los puntos abordados fue la revisión de la participación argentina en organismos internacionales, uno de los temas incluidos en el repaso de gestión que se realizó durante el encuentro.

También participaron de la reunión los jefes de bloque del oficialismo en el Congreso: Martín Menem, en Diputados, y Patricia Bullrich, en el Senado. Ambos intervinieron en el análisis de los proyectos legislativos que el Ejecutivo buscará impulsar en las próximas semanas.

La cumbre se dio en un clima político sensible para el Gobierno, atravesado por los cuestionamientos a Manuel Adorni y por las tensiones internas que se abrieron luego de que Bullrich reclamara públicamente que el jefe de Gabinete presente cuanto antes su declaración jurada.

Fuente: Ámbito Financiero.