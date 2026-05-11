Paritaria: gremios de trabajadores de administración central y docentes volverán a reunirse con el Gobierno

El Gobierno se sentará este martes en la Secretaría de Trabajo -en hora a confirmar- con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por un lado, y también con los cuatro sindicatos que representan a los docentes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en procura de cerrar un nuevo acuerdo paritario.

De momento, las expectativas son bajas. La última negociación, en febrero, sólo consiguió la firma de UPCN, pero ATE rechazó una propuesta de aumento que incluyó sumas en negro, que no reportan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y tampoco a la Obra Social de Entre Ríos (OSER). En el caso de los docentes, el rechazo fue cerrado y derivó en el segundo paro del ciclo lectivo 2026, el martes 3 de marzo. Aunque ya en las escuelas se acumulan cuatro jornadas de huelga, con dos movilizaciones provinciales a Paraná.

El jueves 7 el Gobierno propuso un aumento en blanco del 3,5%, que, arguyó, superó el último índice de inflación publicado, que corresponde a marzo, y que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue del 3,4%.

“El Gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66”, dijo en la reunión paritaria del jueves el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

En efecto, el decreto N° 500, de marzo pasado, que dispuso el pago del aumento que los gremios rechazaron en la paritaria, fijó que la nueva reunión sería dentro de tres meses.

La de este martes será la cuarta reunión de la mesa paritaria salarial docente de este año. En la primera reunión, el lunes 23 de febrero, el Gobierno ofreció sumas en negro, que fueron rechazadas de plano por los sindicatos, y en el caso de Agmer declaró el estado de conflicto. En el segundo encuentro, el lunes 2 de marzo, el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta pero tampoco hubo aceptación, los gremios dieron por cerrada la instancia administrativa de la paritaria y anunciaron una huelga para el martes 3.

En la propuesta del Gobierno, se ofertó un incremento del 50 % en la ayuda escolar, como así también un 100% de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.

Por otro lado, se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantizó que un docente recién iniciado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

En el caso de los estatales, el último acuerdo salarial en la Administración Pública se cerró en la segunda quincena de febrero, aunque rubricado entre el Ejecutivo y la UPCN, con el desacuerdo de ATE.

Desde febrero de 2026 se otorgó una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad, resaltó Entre Ríos Ahora.

El monto otorgado fue 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo: $150.000 y un máximo de $320.000, mientras que para el escalafón general de Enfermería el mínimo fue de $ 160.000.Asimismo, se dispuso un incremento del 50% en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Por su parte para el sector pasivo se otorgó una suma fija de $75.000 que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento, de $25.000.

Luego del encuentro del jueves 7, tanto UPCN como ATE pidieron que se mejore la propuesta del 3,5% de aumento, y esa posibilidad se conocerá en la audiencia en Trabajo este martes 12.