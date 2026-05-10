Mariano Werner ganó serie y final para romper su mala racha

Werner se quedó con la victoria de punta a punta y aspira a ganar el título.

El autódromo internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, fue sede de la actividad correspondiente a la quinta fecha del Turismo Carretera. Primero fue el turno de las series clasificatorias y luego llegó el momento de la final de la competencia.

En las series la primera fue la liderada por Matías Rossi, dueño de la pole position. El Misil no dejó lugar a dudas y lideró la batería por delante de Christian Ledesma y Hernán Palazzo, acomodándose en las posiciones de vanguardia para la partida de la final.

En la segunda serie se impuso el paranaense Mariano Werner, que hizo gala de su experiencia para superar a Marco Dianda y quedarse con la batería a partir de la segunda vuelta. El tercer lugar de la batería fue para otro piloto joven: Otto Fritzler.

En la tercera serie el ganador fue Mauricio Lambiris, que le ganó un disputado mano a mano a José Urcera. Hubo relanzamientos y en todos se impuso el uruguayo, aunque sí cambió el tercer lugar, en el que Marcelo Agrelo se impuso sobre Diego Azar.

Al ganar la batería más veloz, Werner se quedó con el derecho de partir con la cuerda a su favor en la final. Es por eso que el paranaense comenzó la final con Matías Rossi a su izquierda y Lambiris por detrás.

El de la capital entrerriana no dejó lugar a dudas y luego de 13 carreras sin victorias en la categoría finalmente se impuso por una notable diferencia sobre Rossi, que terminó dos segundos y 233 milésimas después que Werner. El tercer lugar del podio fue para Lambiris, que corrió en esa posición de punta a punta.

El uruguayense Nicolás Bonelli no pudo concluir la final. Quedó a dos vueltas del cierre y por este motivo apareció 43° en la grilla final. La competencia tendrá su reencuentro pronto, el fin de semana del 30 y 31 de mayo, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba.

En el campeonato el líder es Castellano con 162 puntos, seguido por Urcera con 157. El tercer lugar está en manos de Lambiris con 150 unidades. Werner, de flojo comienzo del torneo, tiene 113 puntos, pero ya cuenta con el requisito necesario para ser campeón.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 5 (en Termas de Río Hondo)

1°) Mariano Werner (Ford): 44’12”698/1000.

2°) Matías Rossi (Toyota): a 2”233/1000.

3°) Mauricio Lambiris (Ford): a 3”443/1000.

4°) Marco Dianda (Dodge): a 7”214/1000.

5°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 17”763/1000.

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43°) Nicolás Bonelli (Ford): a 2 vueltas.