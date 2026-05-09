La intensa búsqueda de Ricardo Arjona sobre una fanática que tuvo que trabajar en su show

A diferencia de “Historia de un taxi”, es la trama de una guardia de seguridad que se convirtió en la más reciente hazaña de Ricardo Arjona: el cantante busca a una joven que debió trabajar durante su concierto en el Movistar Arena y se emocionó hasta las lágrimas.

La mujer auspició como custodio durante uno de los espectáculos de la gira “Lo que el Seco no dijo”, que estarán hasta el próximo 25 de mayo en Buenos Aires, sin embargo, se volvió viral en las redes sociales porque cantó las canciones de espaldas y entre llanto.

Las imágenes llegaron hasta el intérprete guatemalteco que, con producción de Fenix Entertainment logró sold out de las 14 fechas que atraviesa en el microestadio porteño, así que Arjona compartió la fotografía de la trabajadora y extendió un pedido a sus seguidores.

El propio artista publicó el rostro de la mujer en sus historias y debajo escribió: “A veces ser seguridad tiene sus sacrificios ¿Podremos invitar a esta belleza para que lo cante y lo vea?”. Así que ahora la búsqueda es oficial y la joven está invitada al próximo espectáculo que ya es furor en Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas.