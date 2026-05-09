Una camioneta y un camión colisionaron cuando se atravesó un perro en el kilómetro 27 de la RN 14

La Autovía Gervasio Artigas (ex Ruta Nacional 14) sigue siendo un escenario propicio para los siniestros viales, en gran parte por el mal estado de su cinta asfáltica y los animales sueltos que todavía nadie ha logrado encontrarle una solución.

Hoy, poco antes de las 11, la rutina del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas fue interrumpida cuando un llamado telefónico dio cuenta que se había registrado un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 27, en cercanías de Ceibas. Un siniestro vial involucró a un camión térmico y a una camioneta familiar que viajaba hacia la ciudad de Concordia.

De acuerdo al informe brindado por los Bomberos Voluntarios de Ceibas, la colisión se produjo cuando una camioneta Toyota SW4, ocupada por un matrimonio y sus seis hijos menores de edad, perdió el control tras impactar contra un perro que se habría cruzado sobre la calzada. El vehículo terminó colisionando contra un camión Scania que se encontraba detenido circunstancialmente sobre la banquina, en sentido Buenos Aires–Entre Ríos.

Tras la alerta, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se desplazó rápidamente al lugar a bordo del Móvil Nº 24. Al arribar, los rescatistas realizaron una evaluación de los vehículos y de los ocho ocupantes involucrados en el episodio: dos adultos y seis menores, todos domiciliados en Open Door, provincia de Buenos Aires.

En medio del desconcierto y la preocupación, dos de los niños presentaban lesiones y fueron asistidos en primera instancia por personal de Bomberos hasta la llegada de la ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú. Posteriormente, ambos menores fueron trasladados al centro de salud para una atención médica más compleja. El resto de los ocupantes permaneció en el lugar del hecho, sin necesidad de derivación inmediata.

El conductor del camión, un hombre de 28 años que viajaba hacia la provincia de Corrientes, no sufrió heridas de gravedad. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Séptima, de la Policía Caminera, de Criminalística y personal de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo de reducción de calzada y control vehicular para garantizar la seguridad en la zona.

Las tareas incluyeron asistencia sanitaria, peritajes, limpieza de la cinta asfáltica y remoción de los rodados involucrados, en una escena marcada por la complejidad del tránsito sobre una de las rutas más transitadas del litoral argentino.

Además de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, participaron del operativo efectivos policiales, personal de Gendarmería Vial Ceibas y Gualeguaychú, equipos de auxilio y trabajadores del corredor vial. La dotación bomberil finalizó sus tareas y regresó al cuartel cerca de las 12:54 horas.