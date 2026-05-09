Se conforman bicamerales clave en el Congreso y Karina Milei quiere imponer a Sebastián Pareja en Inteligencia

El oficialismo necesita ocho votos para imponer al diputado Sebastián Parejas al frente de la Bicameral de Inteligencia, pero hasta ahora tendría cinco.

“No hubo conversaciones”, “Con nosotros nadie lo habló”, “Convocan no solo sin negociar, sino sin avisar. Lo vi recién y estoy buscando avión para el lunes”. Son algunas de las respuestas que dieron este viernes a Clarín legisladores que la integrarán.

Como contó el diario Clarín, La Libertad Avanza le había prometido la presidencia de esa estratégica comisión a Cristian Ritondo (PRO). Pero después, Karina ordenó que sea Pareja, alguien de su confianza para controlar a la SIDE, manejada por Cristian Auguadra, hombre de Santiago Caputo.

Sin embargo, los legisladores que lo tienen que votar aseguran que a ellos nadie los consultó. “Pareja va a tener que juntar los votos. Tienen 5 y necesitan 8”, recuerda un legislador de peso.

Efectivamente, la Bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de Inteligencia estará integrada por cinco libertarios (los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, Sebastián Pareja y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche); tres de Unión por la Patria (los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez); dos del PRO (el diputado Cristian Ritondo y el senador Martín Goerling); el senador radical Maximiliano Abad, y las senadoras federales Carolina Moises (Jujuy) y Edith Terenzi (Chubut).

En el oficialismo confían en que habrá negociaciones antes del martes y avanzarán sin problemas. Lo cierto es que la semana pasada ya tuvieron que suspender sobre la hora la conformación de tres Bicamerales porque no habían llegado a un acuerdo con la oposición a tiempo, publicó el diario Clarín.

Llegar sin los avales a una bicameral tan importante como la de Inteligencia no es negocio. Todos recuerdan el antecedente de 2024 cuando la oposición aprovechó la interna libertaria y en una jugada del kirchnerismo con parte de la UCR consagró al entonces senador Martín Lousteau como presidente.

En ese entonces, el oficialismo del Senado tenía acordado con Victoria Villarruel y el aval de la entonces ministra Patricia Bullrich, que el presidente fuera el misionero Martín Goerling del PRO, pero desde la Casa Rosada, impulsado por Caputo, quisieron imponer al entrerriano federal Edgardo Kueider.

El día de la reunión los seis legisladores de UP se unieron a los radicales Lousteau y Mariela Coletta e impusieron su mayoría para dejar al economista radical en la presidencia, a Leopoldo Moreau (UP) como vice y a Oscar Parrilli (UP) como secretario.

Los números actuales y el perfil de los aliados hacen impensada una jugada así. Pero sí puede haber reclamos.

En el verano hubo mucho ruido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el Sistema de Inteligencia Nacional y aunque la oposición amenazó con voltearlo, nunca se trató.

Otras bicamerales

Además, de Inteligencia el martes a la tarde se van a conformar las bicamerales de Trámite Legislativo (que es la que discute los DNU), la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

El año pasado, la Bicameral del Niño también le fue arrebatada al oficialismo. El oficialismo quiso nombrar a Nadia Márquez, pero no alcanzó la mayoría. Caída esa propuesta del oficialismo, Unión por la Patria y la UCR se pusieron de acuerdo para designar a la radical Natalia Sarapura, señaló el diario Clarín.

Esa bicameral es la encargada de designar a la sucesora de la defensora del niño Marisa Graham. El año pasado eligieron a María Paz Bertero como candidata, pero el oficialismo impugnó el concurso.