Privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay: Jan de Nul y DEME avanzan a la fase final de la licitación

El Gobierno comunicó a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), y confirmó que Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) notificó a las compañías a través del sistema Contrat.Ar mediante el Acta de Evaluación Técnica correspondiente a la segunda etapa de la licitación.

En esta instancia, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos, mientras que DEME NV alcanzó 42,14 puntos en la evaluación de los proyectos técnicos presentados para la modernización y operación de la Hidrovía.

La etapa técnica se desarrolló luego de la evaluación económica y financiera de los grupos interesados y analizó el contenido del Sobre N° 2, que incluyó el plan de trabajos y antecedentes específicos de los oferentes.

El sistema de calificación aplicado fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que asignó distintos porcentajes de puntaje según las categorías “Excelentes”, “Muy buenas”, “Buenas”, “Básicas” y “Regulares”.

Las empresas dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar eventuales impugnaciones ante la Comisión Evaluadora, que luego emitirá un Acta Complementaria, publicó el portal ElDiarioAR

En caso de no registrarse objeciones, la ANPYN dictará la resolución administrativa que oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha de apertura del Sobre N° 3, correspondiente a las propuestas económicas.

La próxima instancia representará el tramo más relevante del proceso licitatorio, ya que la evaluación económica concentra el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos.

La documentación técnica presentada por ambas firmas incluyó planes de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ambientales, control de tráfico, ciberseguridad y antecedentes operativos vinculados al mantenimiento de la vía navegable.

Desde distintos sectores privados respaldaron el avance del proceso licitatorio. Entre las entidades que manifestaron su apoyo figuran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras.

La Vía Navegable Troncal concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y regional, y el Gobierno busca avanzar con su modernización para mejorar la competitividad logística y reducir costos operativos para los sectores productivos.

El comunicado del Gobierno

Se comunicó a los oferentes vía el sistema Contrat.Ar, la culminación técnica de la segunda etapa de la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), lo que representa un avance clave en una licitación estratégica para el comercio exterior argentino. El proyecto de modernización y gestión de la ruta fluvial servirá para optimizar la logística y reducir los costos operativos para los productores nacionales.

En esta instancia, las firmas Jan de Nul y Deme superaron la evaluación técnica de sus proyectos y continuarán en carrera para la adjudicación del servicio. Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que DEME NV obtuvo 42,14 puntos.

Esta fase técnica se dio tras el cierre de la Etapa 1, donde se evaluó la capacidad económica y financiera de los grupos interesados. En esta oportunidad, el análisis se centró en el contenido del Sobre N° 2, que comprende el plan de trabajos y los antecedentes específicos de los oferentes bajo un sistema de puntajes validado por la UNCTAD (organismo dependiente de las Naciones Unidas), el cual otorgó la totalidad de los puntos a las categorías “Excelentes”, un 75% a las calificadas como “Muy buenas”, un 50% a las “Buenas”, un 25% a las “Básicas” y un 0% a las “Regulares”.

A partir de la comunicación del Acta de Evaluación Técnica a las oferentes (mediante el sistema Contrat.Ar), las empresas cuentan con un plazo de 7 días corridos para presentar eventuales impugnaciones, las cuales serían analizadas por la Comisión Evaluadora para su posterior expedición mediante un Acta Complementaria.

En el caso que no se presenten impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictará el Acto Administrativo resolverá definitivamente la Etapa 2 –completando el análisis técnico de la licitación-, a través de una Resolución, donde oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha para la apertura del Sobre N° 3.

Con la finalización de esta etapa, el proceso licitatorio ingresa en su fase decisiva mediante la próxima apertura del Sobre N° 3, con el fin de determinar la oferta económica más conveniente para la administración de la vía fluvial. Esta última instancia representa el 60% de la calificación total del proceso, con un máximo de 120 puntos en juego, convirtiéndose en el tramo más relevante de la licitación.

La documentación técnica presentada por ambas empresas incluyó memorias descriptivas de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ante derrames, control de tráfico, ciberseguridad, gestión ambiental y cualificación directiva. Dentro de este Sobre N° 2, los apartados con mayor ponderación son los de Trabajos de Dragado, y Experiencia del Proponente, que califica los antecedentes acreditados en la etapa previa sobre volúmenes dragados y mantenimiento de balizamiento.

Cabe destacar que diversos representantes del sector privado manifestaron su apoyo al avance de la licitación y destacaron la importancia de la colaboración institucional. Entidades como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara del Acero, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Naviera Argentina resaltaron el diálogo con las autoridades a lo largo de todo el proceso, así como la transparencia y solidez técnica de la licitación.

La Vía Navegable Troncal se consolida como una de las rutas fluviales más extensas del mundo y una infraestructura estratégica que canaliza el 80% del comercio exterior argentino y regional. Su modernización técnica y operativa permitirá un incremento en la eficiencia logística, otorgando un salto de competitividad fundamental para la producción nacional en los mercados internacionales.

El derrotero de la concesión que ahora disputan dos gigantes del dragado

La idea de que el Estado volviera a controlar la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay parecía verosímil en 2021 cuando venció la concesión de la Hidrovía SA, un consorcio de la belga Jan De Nul y la argentina Emepa, y el gobierno de Alberto Fernández prometió crear Hidrovía Sociedad del Estado para administrar el principal corredor de comercio exterior del país.

Pasaron apenas cuatro años, un cambio de gobierno y un derrotero político que incluyó prórrogas, anuncios que no fueron, licitaciones anuladas y hasta una tragedia: Mario Meoni, el entonces ministro de Transporte, impulsaba el esquema con participación estatal, falleció en un accidente de tránsito cuatro días antes del vencimiento de la concesión. En esta Argentina tan distinta, la discusión por la soberanía se esfumó y el control del principal corredor exportador se disputa en una licitación entre gigantes privados: las belgas Jan De Nul y DEME, al quedar descalificada la brasileña DTA Engenharia, por no haber presentado las garantías que exige el pliego.

El proceso, que arrancó formalmente el 27 de febrero con la apertura del primer sobre, no se terminará hasta el segundo semestre, aseguraron al portal ElDiarioAR fuentes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). En la primera instancia las empresas presentaron los antecedentes legales, financieros y técnicos, además de una garantía por US$ 20 millones para mantener la oferta. En marzo se abrió el segundo sobre con el plan de obras e inversiones y en abril el económico, en el que competirán por la tarifa.

Quiénes compiten por el río

Los dos nombres de las dragadoras que aparecen como cabeza en las ofertas pertenecen a capitales extranjeros.

La belga Jan De Nul, fundada en 1938, participó en proyectos emblemáticos como la construcción del aeropuerto de Hong Kong sobre tierras ganadas al mar y obras vinculadas a la expansión del Canal de Panamá. En Argentina es conocida porque está a cargo desde 1994 de las tareas de dragado, primero dentro de la concesión de Hidrovía S.A. y luego como contratada directa de la Administración General de Puertos desde 2021.

En febrero de 2025 el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar sus oficinas en una causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan por presuntas irregularidades en el anterior proceso de licitación de la hidrovía, que el gobierno terminó anulando. El expediente no derivó en imputaciones, señaló el portal ElDiarioAR.

La otra gigante competidora es DEME, fundada en 1875 y también con sede en Bélgica. La empresa se especializa en dragado, infraestructura marítima y proyectos offshore vinculados a energía y puertos.

A nivel local tomó conocimiento público por haber presentado impugnaciones y denuncias en la licitación fallida de 2025. La firma insistía con que el diseño del pliego favorecía a Jan De Nul, y terminó siendo la única oferente. Luego de apuntar contra la empresa públicamente, desde ANPYN confesaron a elDiarioAR: “Decidimos hacer borrón y cuenta nueva, porque robustece a la licitación que una empresa de tal envergadura esté interesada”.

En el plano internacional, cuenta con una causa penal en Bélgica por presunto soborno vinculado a un contrato en el puerto ruso de Sabetta. La fiscalía llegó a pedir la confiscación de 12,6 millones de euros. La acusación quedó sin efecto porque el tribunal consideró que parte de la evidencia clave, que se trataba de correos electrónicos incorporados al expediente, habían sido obtenidos en violación de garantías procesales.