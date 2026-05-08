El Festival de Cine de Mar del Plata convoca a realizadores para su 41° edición

La organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, bajo la órbita del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), anunció la apertura oficial de las inscripciones para su cuadragésima primera edición, la cual tendrá lugar entre el 5 y el 15 de noviembre de 2026. Esta convocatoria está dirigida a realizadores y productoras de todo el mundo, que podrán postular sus obras nacionales e internacionales de diversos géneros con el fin de participar en uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del país. El proceso de inscripción permanecerá vigente hasta el 30 de junio.

Para esta nueva entrega, el festival mantiene su estructura de competencia y exhibición dividida en múltiples categorías que abarcan diferentes formatos y procedencias. Las secciones habilitadas para la recepción de materiales incluyen la Competencia Internacional, la Competencia Latinoamericana y la Competencia Argentina, destinadas a producciones terminadas. Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para En Tránsito / WIP (Work in Progress), un espacio dedicado a proyectos argentinos y latinoamericanos que se encuentren en etapa de desarrollo o postproducción. Por último, la sección de Panorama recibirá obras fuera de competencia, permitiendo una mirada amplia sobre las tendencias actuales del cine contemporáneo.

En cuanto a las pautas de elegibilidad, los requisitos técnicos y administrativos son estrictos para garantizar la actualidad de la selección. Las obras postuladas, ya sean largometrajes, mediometrajes o cortometrajes, deben haber sido finalizadas en el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, para asegurar que el material tenga una vigencia no mayor a los doce meses previos al inicio del encuentro.

Un punto fundamental de las bases es que las películas no deben haber tenido exhibiciones públicas previas dentro del territorio argentino. Para el proceso de visionado por parte del comité de selección, los interesados deben proporcionar un enlace de descarga con contraseña que sea válido hasta el cierre del festival, con un archivo que no supere los 2 gigabytes de peso.

Para las producciones internacionales, el costo es de 60 dólares para largometrajes y en 30 dólares para mediometrajes y cortometrajes. En el caso de las producciones nacionales, los montos establecidos son de $60.000 para el formato largo y de $30.000 para las obras de menor duración.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reviste una importancia institucional única en el continente, al ser el único festival de América Latina que ostenta la categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Esta distinción lo sitúa al mismo nivel de relevancia que certámenes como los de Cannes, Venecia o Berlín.

La inscripción se realiza a través de mardelplatafilmfest.com