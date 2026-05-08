Se realizó por primera vez un Índice de Ciudades Argentinas: cuál encabezó el ranking y el listado completo

Se realizó por primera vez un Índice de Ciudades Argentinas, una herramienta de diagnóstico que midió y comparó el desempeño de 43 ciudades del país a través de 17 indicadores organizados en tres dimensiones: desempeño económico, cohesión social y calidad del hábitat urbano.

La ciudad de Bahía Blanca encabezó la lista. Obtuvo 68 puntos sobre 100, el puntaje más alto del ranking, aunque ese número en sí mismo constituye el dato más revelador del informe: ninguna ciudad argentina superó ese umbral.

El índice, elaborado por la consultora Enclave, evaluó todas las capitales de provincia más un conjunto de ciudades intermedias de relevancia nacional.

Los 17 indicadores incluyen seguridad ciudadana, oferta sanitaria, educación, espacio público, conexión física, conexión digital, cohesión social, emergencias climáticas, costo de vida, oferta de ocio, servicios financieros, suelo industrial, simplicidad administrativa, empresarialidad, disponibilidad energética, RIGIs y transparencia. El de mayor peso dentro de la metodología es empresarialidad (15%), seguido por conexión física (12%) y seguridad (8%).

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Detrás de Bahía Blanca, el top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Córdoba (66 puntos).

Mendoza (65).

Río Cuarto (64,5).

CABA (63).

Santa Rosa (62).

Rosario (61).

Rafaela (59,5).

Santa Fe (59).

Godoy Cruz (59).

Las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen al corredor central del país, que abarca la zona productiva agropecuaria núcleo y las provincias de San Luis y Mendoza. En el extremo opuesto, Lomas de Zamora cerró el ranking con 32 puntos, y otras cinco ciudades del Norte Grande figuran entre las diez peores posicionadas.

“No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, señaló Fabio Quetglas, ex diputado nacional y socio fundador de Enclave, al referirse a la concentración de los peores resultados en esa región.

Quetglas también subrayó la vocación del instrumento: “La idea es que este instrumento funcione como una brújula para que los gobiernos locales puedan identificar con claridad cuáles son sus déficits y cómo abordarlos”.

Uno de los hallazgos que emerge con más fuerza del informe es la disociación entre dinamismo económico y bienestar social. Neuquén lidera el perfil económico con 31 puntos, seguida por Rosario (27), Rafaela (25), Santa Fe (24) y Mendoza (22). Pero ese liderazgo económico no se traduce en mejores condiciones de vida: en perfil social, las posiciones de avanzada las ocupan Bahía Blanca y Ushuaia (22 puntos cada una), Río Gallegos (21), Tandil (20,5) y Trelew (20).

Rafaela es la única excepción a esa lógica: figura entre las cinco ciudades con mejor perfil económico y, al mismo tiempo, es la única donde el costo de la vivienda no está sesgado al alza.

En materia de seguridad, solo cuatro ciudades alcanzaron el puntaje máximo: Santa Rosa, Ushuaia, Bahía Blanca y Goya. Las cuatro tienen entre 100.000 y 250.000 habitantes, un rango poblacional que, según el informe, parece favorecer la gestión de ese indicador.

En el indicador de cohesión social —que mide acceso al agua potable e informalidad urbana—, 15 ciudades obtuvieron el puntaje pleno de 8 puntos, mientras que ocho quedaron en cero: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate.

La informalidad urbana también arroja datos que el informe destaca como una demostración de que la gestión territorial puede marcar diferencia. Solo tres ciudades tienen menos del 1% de su población en barrios populares: San Juan (0,20%), Godoy Cruz (0,50%) y Rafaela (0,95%). El informe apunta que esa diferencia es medible y atribuible a decisiones de gestión, no a condiciones estructurales inevitables.

La conectividad física expone otra brecha: CABA fue la única ciudad que alcanzó el puntaje máximo de 12 puntos en ese indicador, lo que el informe describe como una demostración de insuficiencia infraestructural de largo plazo en el resto del país. En hábitat urbano, en tanto, lideran las denominadas “capitales económicas accesibles”: Bahía Blanca, Catamarca, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, ciudades que combinan oferta urbana con costos de vida razonables.

Infobae