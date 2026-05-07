Villaguay: difundieron nuevos partes médicos de los jóvenes heridos tras la explosión de un local

Las familias de Martín y Nicolás difundieron nuevos partes médicos sobre el estado de salud de ambos jóvenes, que continúan internados tras el grave episodio que los dejó con severas lesiones.

Martín continúa en estado crítico

De acuerdo con la información dada a conocer por su familia, Martín Kloster sigue atravesando un cuadro muy crítico.

No obstante, en las últimas horas los médicos lograron ingresarlo a quirófano para realizarle una intensa intervención, que pudo soportar de manera favorable.

Además, los profesionales destacaron la fortaleza que viene mostrando el joven durante todo este proceso.

La familia expresó también un profundo agradecimiento al personal de salud y a todas las personas que continúan acompañándolos con mensajes, apoyo y oraciones.

En ese marco, renovaron el pedido de oración por la recuperación de Martín y de Nicolás.

Nicolás evoluciona favorablemente

Por su parte, la familia de Nicolás informó que durante la jornada se realizaron las curaciones correspondientes y que los médicos observaron una evolución muy positiva.

Según precisaron, no fue necesario descubrir los injertos en las articulaciones y únicamente se realizaron cambios de vendajes.

Además, confirmaron que el próximo lunes Nico volverá a ingresar a quirófano para afrontar la segunda y última etapa de injertos.

También indicaron que continúa evolucionando favorablemente, que volverán a sentarlo durante la jornada y que la fiebre permanece controlada.

Familiares de los jóvenes agradecen el acompañamiento de la comunidad y piden continuar rezando por la recuperación de ambos jóvenes.

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