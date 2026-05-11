“Salario recortado, futuro hipotecado”: un informe advierte una fuerte pérdida del poder adquisitivo docente

Un informe elaborado por el investigador Víctor Hutt para el Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos advirtió sobre el deterioro sostenido del salario inicial docente en la provincia y alertó por las consecuencias estructurales que la pérdida de poder adquisitivo genera sobre el sistema educativo. El trabajo, titulado “Salario recortado, futuro hipotecado”, analiza la evolución del salario mínimo docente entre julio de 2023 y marzo de 2026 en relación con la Canasta Básica Total (CBT) y la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

El estudio toma como referencia el salario correspondiente al cargo de maestra o maestro de grado inicial sin antigüedad y lo contrasta con el valor de la canasta básica para una familia tipo, utilizada oficialmente como umbral de pobreza en Argentina. El trabajo concluye que el salario docente perdió capacidad de cobertura frente al costo de vida y que el deterioro salarial ya impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema educativo.

“El salario docente ha dejado de cumplir su función básica de sostén económico”, sostiene el informe, que describe un escenario en el que cada vez más trabajadores de la educación deben recurrir a actividades complementarias para garantizar la subsistencia de sus hogares.

El salario cubre apenas la mitad de la canasta básica

Uno de los datos centrales del informe es la caída de la cobertura del salario inicial docente respecto de la Canasta Básica Total. Según el relevamiento, en julio de 2023 el sueldo inicial alcanzaba a cubrir aproximadamente el 70 por ciento de la CBT. En marzo de 2026, en cambio, apenas llega al 52,3 por ciento.

El trabajo aclara además que el cálculo contempla sumas no remunerativas o “en negro”, por lo que la cobertura real sería todavía menor. Si se toman únicamente los montos en blanco, el salario formal cubriría apenas el 43 por ciento de la canasta básica.

En términos nominales, el salario inicial pasó de 230.171 pesos a 750.000 pesos durante el período analizado. Sin embargo, la Canasta Básica Total escaló de 390.456 pesos a 1.434.464 pesos, ampliando de manera constante la brecha entre ingresos y costo de vida.

“El gráfico muestra cómo la brecha entre el salario inicial docente y la CBT se fue ampliando sostenidamente. Mientras el salario mostraba incrementos parciales y escalonados, la canasta básica escaló de manera más acelerada”, señala el documento.

El peor deterioro se produjo tras la devaluación de diciembre de 2023

El informe identifica tres etapas diferenciadas en la evolución del poder adquisitivo docente. Entre julio y noviembre de 2023 la cobertura de la canasta se mantuvo relativamente estable, entre el 68 y el 70 por ciento.

La segunda etapa, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, es señalada como el período de mayor deterioro. Allí, la fuerte devaluación del tipo de cambio oficial y el traslado a precios provocaron una caída abrupta del salario real. Según el trabajo, el nivel de cobertura de la canasta llegó a un piso histórico del 41 por ciento en abril de 2024.

Posteriormente hubo una recuperación parcial, aunque insuficiente para volver a los niveles previos. Desde mayo de 2024 en adelante, el salario se estabilizó cubriendo entre el 49 y el 55 por ciento de la CBT.

El salario perdió 34% frente a la inflación

Otro de los ejes centrales del estudio es la comparación entre la evolución salarial y el IPC oficial. Deflactando el salario por inflación, el informe concluye que el salario docente perdió aproximadamente un 34 por ciento de poder adquisitivo respecto de julio de 2023 y un 9,8 por ciento respecto de diciembre de ese año.

Mientras el salario nominal acumuló un incremento del 330,5 por ciento, la inflación acumulada llegó al 553,3 por ciento y la canasta básica al 476,2 por ciento.

“Esto implica que el salario creció significativamente menos que la canasta básica total y mucho menos que el IPC general”, sostiene el trabajo.

En términos concretos, el informe calcula que para recuperar el mismo poder adquisitivo que tenía en julio de 2023, el salario inicial docente debería ubicarse actualmente en 1.138.122 pesos. La diferencia con el salario vigente —750.000 pesos— representa una brecha de 388.122 pesos.

“El deterioro salarial compromete al sistema educativo”

El informe insiste en que la pérdida salarial no debe analizarse únicamente como un fenómeno económico individual, sino como un problema estructural que afecta al sistema educativo en su conjunto.

“Las consecuencias de este proceso trascienden lo individual. A medida que la docencia pierde su capacidad de garantizar condiciones de vida dignas, se debilita su capacidad de retener trabajadores, lo que abre un escenario de progresiva deserción del sistema educativo”, advierte.

En ese sentido, el trabajo señala que la escuela pública cumple funciones que exceden la transmisión de conocimientos, vinculadas también a la contención social, el acompañamiento de trayectorias educativas y la garantía de derechos básicos en contextos de vulnerabilidad creciente.

“El deterioro salarial no puede ser comprendido únicamente como una variable económica, sino como un factor que impacta directamente en el funcionamiento del sistema educativo”, concluye el informe.

Un déficit acumulado equivalente a 10 salarios

El estudio también realiza una estimación del déficit acumulado de ingresos durante el período analizado. Calcula que, tomando como referencia la relación entre salario y canasta básica, los docentes perdieron el equivalente a 7,5 salarios actuales desde noviembre de 2023. Si la actualización se realiza por inflación, la pérdida acumulada asciende al equivalente de 10,1 salarios mensuales actuales.

Finalmente, el informe advierte que el deterioro real podría ser incluso mayor, ya que los últimos datos de la Canasta Básica Total aún no fueron publicados y el salario docente inicial no registró aumentos durante abril.