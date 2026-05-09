Se conocieron las distintas sedes del programa de “La noche de las librerías” en Concepción del Uruguay

Para saber dónde estarán Selva Almada, Daniel Balmaceda, Luciano Lutereau, Facundo Pastor y Daniel Enz. Ellos serán protagonistas de una noche que combinará literatura, periodismo, música y encuentros culturales en librerías y bibliotecas de la ciudad. El viernes 15 de mayo, desde las 19, un imperdible recorrido cultural por Concepción del Uruguay.

La literatura volverá a tomar las calles de Concepción del Uruguay el próximo viernes 15 de mayo, cuando desde las 19 y hasta las 23 se desarrolle una nueva edición de La noche de las librerías, una propuesta cultural que en poco tiempo logró convertirse en uno de los encuentros más convocantes y esperados del calendario local. Librerías colmadas, mesas de libros sobre las veredas, bibliotecas abiertas, música en vivo y figuras destacadas de la literatura y el periodismo nacional formarán parte de una noche que buscará celebrar el encuentro alrededor de la palabra, consignó El Miércoles Digital, tomando como base el comunicado oficial.

Organizada por la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad, la iniciativa propone fortalecer el vínculo entre lectores, escritores y libreros, recuperando además el valor de las librerías y bibliotecas como espacios de reunión, conversación y construcción colectiva. En una ciudad con una profunda tradición cultural, La Noche de las Librerías aparece también como una invitación a volver a caminar el centro, detenerse frente a una vidriera, descubrir un autor o escuchar una historia, destacó El Miércoles Digital, en base a Prensa de la Municipalidad.

La programación oficial de La Noche de las Librerías será la siguiente:

- 19: Facundo Pastor en Librería Universal.

- 19.15: Orquesta Municipal Infanto Juvenil “Celia Tomasa Torrá” en Biblioteca La Buena Lectura.

- 19:30: Belén Zavallo en Biblioteca Popular El Porvenir.

- 20: Luciano Lutereau junto a Verónica Buchanan en Librería Helvética.

- 20.45: Daniel Balmaceda en calle España, frente a Librería Congreso y Librería Proa.

- 21.30: Daniel Enz en Librería Birkat Elohym.

- 22.15: Selva Almada en Librería Mala Palabra.