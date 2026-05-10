Central le dio vuelta el partido a Independiente y está en cuartos

Ángel Di María anotó el gol que empató el juego y con el que empezó la remontada.

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a Independiente en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El duelo contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Central tuvo una primera ocasión clarísima en los pies de Enzo Copetti. El atacante recibió un muy buen pase de Emanuel Coronel por la banda derecha del ataque. El delantero quedó mano a mano con Rodrigo Rey, que salió rápido y evitó el tanto del ex Racing.

La respuesta del Rojo fue con un intento de larga distancia de Mateo Pérez Curci que se fue cerca del palo derecho del arco defendido por Jeremías Ledesma. En su siguiente llegada, el visitante tuvo la apertura del marcador en los pies de Matías Abaldo desde adentro del área, pero el remate bajo al costado derecho del arco local terminó en manos de Ledesma.

El gol llegó a los 36 minutos, luego de un desborde por derecha de Maximiliano Gutiérrez que terminó con un centro bajo al área chica para la llegada de Gabriel Ávalos. El paraguayo ex Patronato se barrió para anticipar a su marcador y definió al gol para adelantar al visitante.

Esa diferencia no duró mucho, el Canalla logró la igualdad a los 47 luego de una excelente acción individual de Ángel Di María, que enganchó de derecha al centro y sacó un remate colocado contra el poste derecho del arco defendido por Rey. Golazo y 1-1 antes de ir al descanso.

En la segunda mitad, el dominio del anfitrión fue total, pero el gol tardó en llegar. El primero en contar con una ocasión fue Copetti, que remató de primera luego de pisar el área grande tras un pase largo, pero a su disparo le faltó colocación para vencer a Ledesma.

En la respuesta, Ignacio Malcorra definió de manera inexplicable desde adentro del área, intentando picar la pelota para la llegada de Ávalos cuando tenía la oportunidad de sacar el remate de zurda.

Agustín Sández tuvo el gol para el Canalla, pero remató demasiado elevado luego de un centro desde la derecha en el último aviso claro antes del gol que dio vuelta el encuentro.

El tanto llegó a los 39 minutos, luego de un desborde de Coronel por la banda derecha tras el pase de Di María que terminó en un centro bajo hacia la izquierda para Giovanni Cantizano. El joven atacante sacó un potente disparo que venció a Rey y se convirtió en el 2-1 parcial.

Hubo más: Cantizano protagonizó un contragolpe en el final luego de una recuperación en el fondo que dejó a tres jugadores de Central contra dos de Independiente. Luego de meterse en el área, Cantizano pasó hacia el medio para Elías Verón, que solo tuvo que empujar el balón a la red para el 3-1 que resultaría definitivo.

La victoria del conjunto rosarino lo depositó entre los ocho mejores del campeonato; mientras que para el Rojo se terminó acá su participación en el certamen. En la próxima instancia, el Canalla enfrentará al ganador del duelo entre Estudiantes y Racing.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 3-1 Independiente.



Goles:

36’PT: Gabriel Ávalos (IND).

47’PT: Ángel Di María (CEN).

39’ST: Giovanni Cantizano (CEN).

47’ST: Elías Verón (CEN).



Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

ET: ingresó Giovanni Cantizano por Enzo Giménez (CEN).

20’ST: ingresó Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (IND).

30’ST: ingresó Santiago Montiel por Mateo Pérez Curci (IND).

30’ST: ingresó Lautaro Millán por Ignacio Malcorra (IND).

37’ST: ingresó Alexis Soto por Agustín Sández (CEN).

37’ST: ingresó Elías Verón por Vicente Pizarro (CEN).

41’ST: ingresó Carlos Quintana por Ángel Di María (CEN).

41’ST: ingresó Alejo Véliz por Enzo Copetti (CEN).

44’ST: ingresó Felipe Tempone por Maximiliano Gutiérrez (IND).

44’ST: ingresó Facundo Zabala por Milton Valenzuela (IND).



Amonestados:

11’PT: Vicente Pizarro (CEN).

34’PT: Mateo Pérez Curci (IND).

5’ST: Ignacio Malcorra (IND).

48’ST: Elías Verón (CEN).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.