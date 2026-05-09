El exmarido de Grecia Colmenares fue detenido por presunta estafa

El empresario Marcelo Pelegri, que fue marido de Grecia Colmenares durante 19 años —desde 1986 hasta 2005—, habría sido detenido por supuesta estafa en España, aunque la orden de arresto se habría emitido desde Argentina.

Tal como trascendió en las últimas horas, la decisión de la justicia se habría concretado luego de diversos intentos de notificación que no llegaron a destino.

Hasta el momento, algunos comunicadores se hicieron eco del documento que confirmaría la aprehensión tras un extenso recorrido judicial, al tiempo que solicitaron su extradición a Argentina: “Marcelo Alejandro Heber Pelegri fue detenido en territorio español”.

"Corresponde librar exhorto diplomático por vía de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, a los fines de solicitar la extradición del nombrado", solicitó el escrito.

Por último, el documento señala que Pelegri sería coautor y estaría penalmente sospechado: “Resuelvo ordenar la detención de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, su captura internacional por sospechar que ha sido participante, coautor penalmente responsable de los hechos de la investigación".

Fuente: Noticias Argentinas.