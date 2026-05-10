Un incendio en un comercio de la peatonal de Concordia fue sofocado por los Bomberos Zapadores y Voluntarios

Los Bomberos debieron trabajar intensamente para sofocar un incendio en un local ubicado en plena peatonal de Concordia.

Un significativo incendio afectó durante la madrugada de este domingo al local comercial que gira bajo la razón social “Hidalgo”, ubicado sobre la peatonal Entre Ríos de la ciudad de Concordia, y generó importantes daños materiales en el interior del establecimiento.

El siniestro fue reportado alrededor de las 2:50, momento en que personal de Bomberos Zapadores y de Bomberos Voluntarios recibieron llamados de emergencias alertando sobre un foco ígneo en el comercio. De inmediato, varias dotaciones fueron enviadas al lugar para contener el avance de las llamas.

Al arribar, los efectivos encontraron el incendio completamente declarado dentro del local, por lo que desplegaron de inmediato un operativo que se extendió durante aproximadamente una hora y media. Tras un arduo trabajo, lograron controlar y extinguir el fuego antes de que se propagara a otros sectores de la zona comercial.

Si bien las pérdidas materiales fueron significativas, las autoridades confirmaron que no hubo que lamentar personas heridas o afectadas en su salud.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. Las pericias quedaron a cargo del licenciado comisario Jorge Martínez y del sargento Juan Cruz Ramírez, integrantes de la Sección Bomberos Zapadores.