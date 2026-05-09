Patricia Servat presentó en Buenos Aires su libro sobre adopción y vínculos familiares

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue escenario de la presentación del libro “Misión Amor: Adoptar con el corazón, un lazo eterno”, de Patricia Servat, una obra que aborda la adopción desde una mirada íntima y reflexiva, poniendo el foco en la construcción de los vínculos familiares a través del amor, la verdad y el acompañamiento.

Durante la actividad, la autora compartió parte de su experiencia personal y relató cómo surgió la necesidad de escribir el libro, destacando el proceso de crianza junto a su hijo Ian, quien además participó en la publicación a través del prólogo de la obra.

En ese marco, Servat señaló que “el libro se llama Misión Amor porque habla de construir desde la verdad, el diálogo y el amor”, y remarcó la importancia de generar vínculos genuinos y conscientes en los procesos de adopción, consignó el área de Prensa de la Representación de Entre Ríos en Buenos Aires.

Asimismo, sostuvo que “hay una Patricia antes de Ian y una Patricia después de Ian”, al referirse al impacto que la maternidad tuvo en su vida personal y emocional.

La autora también reflexionó sobre la evolución social y cultural en torno a la adopción y destacó la necesidad de promover procesos basados en el respeto, la contención y el derecho a la identidad.

El evento fue moderado por José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, quien destacó el vínculo de amistad que lo une a la autora y valoró la sensibilidad con la que la obra aborda la construcción de los vínculos familiares, destacó el área de Prensa de la Representación de Entre Ríos en Buenos Aires.

La jornada contó con la presencia de la subdirectora de la Representación, Marcela Antola; la coordinadora de Relaciones Institucionales, María Teresa Colello; Enrique Salvatierra, representante oficial de la provincia de Tucumán en Capital Federal; y la artista plástica Griselda Lechini, junto a invitados, referentes culturales y asistentes que participaron de un encuentro orientado a promover el intercambio, la reflexión y el diálogo en torno a la adopción, la maternidad y las distintas formas de construir familia.

La actividad se desarrolló en el marco del ciclo cultural impulsado por la Representación, una propuesta orientada a promover la producción artística y literaria entrerriana y generar espacios de encuentro e intercambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.