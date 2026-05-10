River sufrió, pero le ganó a San Lorenzo en los penales

Marcos Acuña anotó el empate de River en los 90: luego lo ganaron en los penales.

Este domingo, River Plate recibió a San Lorenzo en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el estadio Más Monumental, el árbitro del encuentro fue Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Nota en desarrollo.

Tras la victoria en los penales, River se metió en los cuartos de final y espera por el ganador del duelo entre Vélez y Gimnasia, último encuentro de esta instancia del torneo.

-SÍNTESIS-

River Plate 2-2 San Lorenzo. Penales: 4-3.



Goles:

37’PT: Agustín Auzmendi (SLO).

10’ST: Marcos Acuña (RIV).

4’PTE: Fabricio López (SLO).

17’STE: Juan Quintero (RIV).



Penales:

-En River: Juan Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas. Erraron: Giuliano Galoppo y Kendry Páez.

-En San Lorenzo: Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo, Diego Herazo. Erraron: Gregorio Rodríguez, Ignacio Perruzzi y Mathías De Rittis.



Expulsado:

31’ST: Matías Reali (SLO).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Maximiliano Meza, Tomás Galván, Facundo Colidio; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Rattalino, Manuel Insaurralde, Mathías De Rittis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Agustín Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.



Cambios:

ET: ingresó Juan Quintero por Maximiliano Meza (RIV).

14’ST: ingresó Ignacio Perruzzi por Juan Rattalino (SLO).

14’ST: ingresó Facundo Gulli por Nahuel Barrios (SLO).

20’ST: ingresó Maximiliano Salas por Facundo Colidio (RIV).

20’ST: ingresó Ian Subiabre por Tomás Galván (RIV).

32’ST: ingresó Kendry Páez por Fausto Vera (RIV).

33’ST: ingresó Fabricio López por Nicolás Tripichio (SLO).

41’ST: ingresó Diego Herazo por Agustín Auzmendi (SLO).

10’PTE: ingresó Joaquín Freitas por Marcos Acuña (RIV).

ETTE: ingresó Giuliano Galoppo por Sebastián Driussi (RIV).

ETTE: ingresó Gregorio Rodríguez por Facundo Gulli (SLO).

14’STE: ingresó Guzmán Corujo por Ezequiel Herrera (SLO).



Amonestados:

13’PT: Ezequiel Herrera (SLO).

48’ST: Ian Subiabre (RIV).

3’PTE: Aníbal Moreno (RIV).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Más Monumental.