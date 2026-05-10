Ex intendente peronista de Victoria irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de Victoria Rubén Darío Garcilazo (PJ) fue elevada a juicio. Ya se constituyó el tribunal y resta fijar la fecha, que será probablemente el año que viene.

La disposición fue adoptada por al juez de Garantías Alejandro Calleja. El ex presidente municipal deberá comparecer ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, presidido por Dardo Tórtul y con Roberto Javier Cadenas y Matilde Federik como vocales.

La causa contra Garcilazo, que asumió como intendente en 2011, se inicio en 2015 por la denuncia de un particular que solicitó que se investigara el patrimonio del entonces presidente municipal.

Los fiscales intervinientes realizaron más de 40 medidas probatorias que incluyeron el pedido y análisis de informes de organismos públicos para determinar activos y deudas.

A fines de 2016, se solicitó una auditoría al cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ese informe técnico constató una diferencia de un millón de pesos, equivalentes a más de 100 mil dólares de entonces, entre el capital declarado y lo que Garcilazo pudo justificar.

Si bien Garcilazo alegó oportunamente que dicho monto fue un aporte de un familiar, el fiscal mantuvo la imputación que ahora lo llevará a juicio

Según explicó a Paralelo 32 Florencia Bascoy, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), aunque el tribunal ya está conformado, la agenda completa de este año ya está completa, lo que indica que el debate oral se realizará recién en 2027.

En caso de ser hallado culpable, Garcilazo enfrentaría una pena de entre 2 y 6 años de prisión, más una multa que puede ir del 50 al 100 por ciento del cálculo del enriquecimiento y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.