Benjamín Antón tuvo su estreno triunfal en el TC Pista

Este domingo se desarrollaron series y final del TC Pista en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. En primer turno tuvieron lugar las series, que definieron el ordenamiento de la grilla para la final. Toda la actividad correspondió a la quinta fecha del torneo.

En la primera de las series el vencedor fue Gabriel Gandulia, que lideró de punta a punta, mientras que Benjamín Antón le ganó el mano a mano a Gustavo Tadei por el segundo lugar y acabó en el puesto de escolta. Este cambio sería clave para el desarrollo de la final. El ramirense Manuel Borgert terminó quinto en esta batería.

La segunda serie fue para Juan Gallo, que toleró la presión de Nicanor Santilli Pazos en la largada y ganó de punta a punta. Gallo se llevó la victoria, Santilli Pazos fue su escolta y en el tercer lugar apareció Felipe Bernasconi, que aprovechó el retraso de Bautista Damiani tras un toque de Lucas Guerra para quedarse con el último escalón del podio.

En la final, Gandulia y Gallo partieron mano a mano con el segundo imponiéndose al primero en la primera curva con una gran maniobra. Gallo se adelantó y Benjamín Antón aprovechó el retraso de Gandulia para superarlo y ser el nuevo escolta.

Desde entonces, Antón comenzó a recortar distancias hasta que finalmente pudo superar a Gallo en la séptima vuelta de la prueba. Aunque adelante no cambió, los demás puestos del podio si cambiaron de manera constante. Bernasconi se aprovechó de esto para saltar hasta el segundo lugar.

El transcurso de la competencia no afectó la sólida victoria de Antón, que ganó por primera vez en la categoría. El segundo lugar fue para el oportunista Bernasconi, mientras que el tercer puesto fue para Gandulia. Gallo llegó cuarto y el quinto lugar fue de Santilli Pazos, del Werner Competición.

El puntero del campeonato es Damiani con 179 puntos, al igual que Eugenio Provens. El tercero es Santilli Pazos con 173,5. La competencia continuará el fin de semana del 30 y 31 de mayo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Resultados | TC Pista | Fecha 5 (en Termas de Río Hondo)

1°) Benjamín Antón (Ford): 36’42”7/1000.

2°) Felipe Bernasconi (Toyota): a 454/1000.

3°) Gabriel Gandulia (Ford): a 4”723/1000.

4°) Juan Gallo (Ford): a 6”658/1000.

5°) Nicanor Santilli Pazos (Ford): a 7”652/1000.

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9°) Manuel Borgert (Ford): a 25”18/1000.