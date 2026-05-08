Concejales de JxER pidieron informes por la reubicación de la bicisenda de la costanera de Paraná

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) reclamó “precisiones técnicas, económicas y de planificación sobre la reubicación de la bicisenda” en la costanera de Paraná. Los ediles advirtieron que “mientras persisten problemas de agua, calles deterioradas y deficiencias en el transporte público, el Municipio avanza con intervenciones que no responden a las urgencias de los vecinos y limitan el acceso a la costanera”.

Por eso el bloque opositor presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo. Desde la bancada señalaron que la intervención anunciada “expone nuevamente la falta de prioridades de la gestión municipal, en una ciudad atravesada por reclamos vecinales vinculados a servicios básicos e infraestructura urbana”.

“Si bien se anunció una reducción en el gasto respecto a la licitación original, la intervención evidencia una falta de sintonía con las necesidades del vecino”, enfatizaron desde Juntos por Entre Ríos.

Remarcaron que Paraná continúa atravesando “serias dificultades relacionadas con el acceso al agua potable, el deterioro de calles, la falta de mantenimiento urbano y las deficiencias del sistema de transporte público”. “Hay vecinos que pasan días sin agua, calles destruidas desde hace años y usuarios del transporte público que sufren recorridos cambiantes, demoras y paradas en condiciones precarias. Sin embargo, la prioridad del Municipio vuelve a estar puesta en intervenir sobre una bicisenda que ya había sido cuestionada desde el primer día”, sostuvieron.

Asimismo, recordaron que “la bicisenda actual fue ejecutada durante la gestión del ex intendente Adán Bahl, y que desde sus inicios recibió cuestionamientos de vecinos, especialistas y dirigentes políticos por los inconvenientes generados en materia de circulación vehicular, accesibilidad y estacionamiento”.

Además, desde el bloque criticaron que el Municipio avance hacia una costanera cada vez menos accesible para los vecinos. “Lo que siempre fue un espacio público, abierto y gratuito, hoy se llena de restricciones: menos lugares para estacionar, más dificultades para acceder y, si se implementa el estacionamiento medido en zonas aledañas, el riesgo de que el vecino termine pagando para usar un lugar que históricamente fue de todos”, advirtieron.

A través del pedido de informes, solicitaron “precisiones sobre el presupuesto total de la obra, los estudios de impacto vial y urbano realizados, las medidas de accesibilidad contempladas y la eventual implementación de estacionamiento medido en la zona”.

También requirieron información para saber “si la intervención forma parte de un plan integral de movilidad urbana y si se prevén instancias de participación ciudadana o consulta con vecinos y usuarios habituales de la costanera”.

Finalmente, desde Juntos por Entre Ríos manifestaron que “cada inversión pública debe responder a criterios claros de prioridad y planificación”, y reclamaron “una gestión enfocada en resolver las necesidades cotidianas de los vecinos”.