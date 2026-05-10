Gimnasia eliminó a Vélez y será el rival de River

Torres anotó el único gol del encuentro en el estadio José Amalfitani.
-SÍNTESIS-
Vélez 0-1 Gimnasia.
Gol:
13’PT: Marcelo Torres -penal-.
Expulsado:
10’ST: Enzo Martínez (GIM).
Formaciones:
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Florián Monzón.
DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.
DT: Ariel Pereyra.
Cambios:
ET: ingresó Matías Pellegrini por Rodrigo Aliendro (VEL).
12’ST: ingresó Renzo Giampaoli por Pedro Silva Torrejón (GIM).
12’ST: ingresó Matías Melluso por Augusto Max (GIM).
26’ST: ingresó Diego Valdés por Lucas Robertone (VEL).
31’ST: ingresó Manuel Panaro por Marcelo Torres (GIM).
31’ST: ingresó Bautista Barros Schelotto por Mateo Seoane (GIM).
36’ST: ingresó Dilan Godoy por Joaquín García (VEL).
43’ST: ingresó Gonzalo Errecalde por Agustín Auzmendi (GIM).
Amonestados:
10’PT: Joaquín García (VEL).
18’PT: Manuel Lanzini (VEL).
21’PT: Germán Conti (GIM).
26’PT: Marcelo Torres (GIM).
22’ST: Agustín Auzmendi (GIM).
35’ST: Ignacio Fernández (GIM).
47’ST: Nelson Insfrán (GIM).
Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Germán Delfino.
Estadio: José Amalfitani.