Selección: Argentina presentó la nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

La selección argentina presentó este viernes la nueva camiseta alternativa que usará durante el Mundial 2026, que tiene un diseño disruptivo con respecto a las últimas que venía usando, y ya generó muchas repercusiones. El capitán Lionel Messi fue la cara principal del estreno.

Desde Adidas, la marca que viste al conjunto Albiceleste, destacaron que el nuevo diseño “capta la pasión y el arte de la cultura argentina”. Con un fondo negro, la casaca tiene líneas onduladas y otros detalles en distintos tonos, como blanco y azul claro, lo que representa expresiones artísticas populares, según señalaron desde la empresa.

La prenda presenta el escudo de la AFA con sus tres estrellas, junto al distintivo que acredita el título mundial obtenido en 2022 y el clásico trifolio de Adidas Originals. En la zona posterior del cuello suma un detalle especial: un emblema con la palabra “Argentina” acompañada por el Sol de Mayo.

El lanzamiento de la casaca de la Scaloneta se da en el marco de otros lanzamientos porque la marca de las tres tiras presentó este viernes las equipaciones alternativas de otras 24 federaciones que patrocina, incluyendo 13 países ya clasificados para la Copa Mundial de la FIFA.

Al mismo tiempo de la presentación de la camiseta alternativa, también Adidas sacó a la venta el buzo para Dibu Martínez, que será de un color verde agua (Pure Teal) con detalles violetas. La misma se consigue en la web oficial por $149.999.