Agmer se manifestó en el acto de Mayo en Gualeguaychú y Davico los invitó a retirarse del lugar

El acto central por el 25 de Mayo se vio marcado por un fuerte contrapunto entre el Intendente y la Multisectorial. El reclamo por la reforma previsional y la defensa del 82% móvil llegaron hasta la pasarela oficial, provocando una dura reacción del jefe comunal.

Lo que se proyectaba como un desfile cívico tradicional por el aniversario de la Revolución de Mayo, terminó convirtiéndose en el escenario de un duro cruce político y social. La conmemoración patria en Gualeguaychú estuvo atravesada por la protesta de la Multisectorial, conformada principalmente por docentes y trabajadores estatales, quienes manifestaron su rechazo absoluto al proyecto de reforma previsional presentado el pasado viernes por el Ejecutivo provincial ante la Legislatura, publicó R2820.

El clima se enrareció cuando los manifestantes hicieron visibles sus reclamos con pancartas que rezaban “Vergüenza”, “No a la reforma previsional” y una férrea defensa del “82 por ciento móvil”. Uno de los momentos de mayor impacto visual se produjo cuando una docente se paró sobre la pasarela, llevando la protesta al centro mismo de la escena oficial.

La reacción de Davico

Ante la persistencia del reclamo, el intendente Mauricio Davico tomó el micrófono y, en medio de su discurso, decidió confrontar directamente a los manifestantes. Tras pedir disculpas a los presentes por el episodio, el mandatario fue tajante: “En un día tan importante como el 25 de mayo, donde todos somos iguales y tenemos la celeste y blanca atravesada en el corazón, no tenemos que permitir que pasen cuestiones como escraches de un gremio”.

Si bien Davico reconoció el derecho al reclamo, marcó un límite claro respecto al lugar y el momento: “Ustedes tienen todo el derecho de reclamar y de hacer lo que corresponda, pero acá no. Hay gurises que están desde las 3 de la mañana trabajando con los padres, alumnos y docentes. Los invito a que disfruten este día patrio en paz o los invito a retirarse”, disparó el intendente, cerrando su alocución con un llamado a la unidad: “La Argentina sale adelante todos juntos”.

Contexto de conflicto

La protesta de este lunes es el correlato directo del malestar que generó en los gremios estatales el ingreso del proyecto de ley a la Legislatura entrerriana el último viernes. Para la Multisectorial, la reforma representa un avance sobre derechos históricos, mientras que para el arco político oficialista es una medida necesaria para la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.

Finalizado el acto, el contrapunto entre la mística patria y la tensión gremial quedó como el dato político más relevante de la jornada, anticipando una semana de alta temperatura en las calles y en los pasillos legislativos de la provincia