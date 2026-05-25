“Teníamos para ganar la carrera”, expresó Stang

Emiliano Stang analizó la carrera en Salta y destacó que el auto estaba para más.

El TC2000 disputó este fin de semana su cuarta fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Salta. En este marco, el entrerriano Emiliano Stang llegó segundo en una competencia que tuvo cambio de neumáticos y se prendió nuevamente en el campeonato tras los problemas de Matías Rossi.

En una carrera con distintas alternativas, Stang vio la bandera a cuadros como escolta de Franco Vivian y al momento de charlar con Carburando señaló el buen potencial que tenía su Toyota Corolla Cross en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

“Teníamos la carrera bastante controlada, pero la parada en boxes no fue buena, se trabó la tuerca y perdimos toda la diferencia, nos hicieron como cinco o seis segundos”, expresó el entrerriano.

Y siguió: “Agradecido a todo el equipo porque el auto anduvo muy bien, el sábado estuvimos complicados, pero el domingo estuvimos rápidos y teníamos para ganar la carrera. A pesar de la parada, veníamos más rápidos que Vivian, pero no nos alcanzaron las vueltas y por lo que no se puso hacer mucho”.