Fernando Zaniratto: “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento”

Luego de ser despedido como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Zaniratto hizo su descargo en su cuenta de la red social Instagram y manifestó malestar por la decisión de la dirigencia. “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento”, disparó el DT cesanteado tras la caída por 3 a 0 con Huracán en el Bosque.

El ahora ex entrenador habló de una “tristeza inexplicable” y cuestionó el momento elegido para su desvinculación. En el mensaje también remarcó que asumió responsabilidades durante la reciente racha negativa del equipo.





En su descargo, Zaniratto defendió el proceso que llevaba adelante y apuntó contra la falta de memoria en el análisis. “Hace unos días éramos fenómenos y nos metíamos entre los ocho, perdimos y ciclo cumplido”, expresó, al tiempo que insistió en que se trataba de un proyecto “a mediano y largo plazo”, algo que, según él, no fue respetado.

Por último, el entrenador cerró su mensaje con un pedido directo: “Coherencia por favor”, dejando en evidencia su disconformidad con la decisión. Su salida se da en un contexto complejo para el equipo platense, que atraviesa una serie de malos resultados y quedó fuera de la zona de clasificación en la Zona B, señela NA.