Identifican al joven asesinado en el arroyo Antoñico y el único sospechoso será imputado

La investigación penal por el homicidio ocurrido en las inmediaciones del puente Eva Perón de Paraná dio un giro decisivo este jueves tras confirmarse la identidad de la víctima y producirse el alta médica del único detenido por el caso.

Tras el intenso trabajo de la División Rastros, las autoridades confirmaron que el joven hallado sin vida en el cauce del arroyo es Francisco Luciano Agustín Martínez, de 17 años. El adolescente tenía domicilio en la intersección de las calles Casiano Calderón y República de Siria, en la capital entrerriana, supo ANÁLISIS.

El principal acusado del crimen, identificado como Antonio Lucas Lautaro Vázquez, de 20 años, fue dado de alta del Hospital San Martín, donde permanecía internado bajo custodia policial.

El joven había ingresado al nosocomio con una herida de arma blanca en la zona del cuello, presuntamente sufrida durante el enfrentamiento fatal.

El cuerpo de Martínez fue localizado el jueves por la mañana con múltiples heridas de arma blanca, luego de que vecinos alertaran a la policía sobre su presencia en el agua. La principal hipótesis apunta a una violenta pelea ocurrida alrededor de las 6:30 de la mañana en la zona de Villa Huesito. Pese a los avances en la identificación y la detención, la fiscalía aún busca personas que hayan presenciado el ataque.