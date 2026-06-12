Milei estará el 20 de junio en Rosario para el acto por el día de la Bandera

La presencia del presidente de la Nación Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera el próximo 20 de junio fue confirmada este viernes. Será el sábado de la próxima semana en la ciudad de Rosario, pocos días después de que el gobernador Maximiliano Pullaro deje inauguradas las obras en el Monumento.

La inauguración será el 17 de junio desde las 9.30 y estarán presentes alumnos de varias escuelas para hacer el tradicional juramento de Lealtad a la Bandera.

“Gobernar es gestionar y resolver, no es anunciar”, dijo la vocera Virginia Coudannes en rueda de prensa este viernes, sobre la obra que “Pullaro se puso al hombro”, luego de que “Nación la abandonó como otras que dejó en el camino”.

Tal como informó la administración provincial, los trabajos comprendieron distintos sectores del Monumento. Entre las intervenciones más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura.

También se restauraron la llama votiva y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor, cuya ejecución había quedado inconclusa tras la paralización de los trabajos.

Otro de los frentes de obra se desarrolló en la Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

Las tareas fueron ejecutadas y financiadas por la provincia de Santa Fe luego de asumir una deuda de 1.456 millones de pesos que permanecía pendiente por parte del Estado nacional.

El mandatario nacional participó el acto por el Día de la Bandera en 2024, cuando transcurría su primer año de mandato. En esa ocasión, el gobernador santafesino le pidió que “mire al interior productivo”, al tiempo que reclamó “mayor federalismo”.