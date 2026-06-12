Habrá una nueva velada del ciclo Fogón Entrerriano

Será este sábado 13 de junio desde las 19 en el Salón Centenario de la localidad de Santa Anita. Actuarán Leti Fiorotto, Ritmo Inmigrante, Ballet Municipal de Santa Anita, Ballet Entrelazando Culturas (de 1º de Mayo), Taller Municipal Entrelazando (de Pronunciamiento), Gabi Piccini y Gabriel Morán. Habrá feria de emprendedores y servicio de cantina.

De esta manera se da continuidad a este ciclo que busca federalizar y descentralizar la cultura entrerriana.

Fogón Entrerriano es uno de los ciclos impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que, organizados junto a los municipios sedes, tienen como objetivo la ampliación de circuitos artísticos en los que artistas de diversas disciplinas puedan circular por distintas localidades de la provincia.

La entrada será libre y gratuita.