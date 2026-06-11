Una familia tipo necesitó en mayo $1.498.741 por mes para no ser pobre

El costo de la canasta básica total (CBT) se desaceleró en mayo, en línea con el recorte del Índice de Precios al Consumidor (IPC),y aumentó 2%. Por el contrario, la canasta básica alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, arrojó su mayor alza en tres meses.

El incremento de la CBT fue el menor en ocho meses. De este modo, una familia conformada por una pareja de adultos y dos niños en edad de escuela primaria necesitó al menos $1.498.741,40 para no ser considerada pobre, según los datos oficiales aportados este jueves por el Indec.

Asimismo, la CBA trepó 2,4%, bastante por encima del 1,1% que había mostrado en abril. Por ende, una familia “tipo” requirió $681.246,09 para no caer en la indigencia.

Durante esta misma jornada, el Indec informó que la inflación general se desaceleró al 2,1% en el quinto mes del año. El dato sobresaliente fue que la inflación núcleo cedió al 1,9%.

Por el contrario, la división de precios estacionales fue la que más impulsó el IPC hacia arriba, con un alza del 3,5%. Esto fue explicado fundamentalmente por los ajustes en verduras, lo cual a su vez traccionó una suba del 2,5% en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas.