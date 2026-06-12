El adiós a Héctor César Izaguirre, una de las voces literarias más valiosas de Entre Ríos

Narrador, profesor de varias generaciones, escritor de honda sensibilidad, poeta, investigador, historiador y ensayista, dos veces Premio Fray Mocho, el "Flaco" Izaguirre falleció este jueves, faltando un mes para cumplir sus 90 años, dejando una huella inconfundible de la que en esta despedida se detallan algunos rasgos.

La comunidad uruguayense y la literatura entrerriana despiden hoy a una de sus voces más valiosas, hondas y sensibles: en horas de este jueves 11 de junio falleció el poeta, ensayista y profesor Héctor César Izaguirre, premio Fray Mocho en 1974 y en 1981. Algunas figuras de la literatura entrerriana, entre ellas varias que fueron iniciadas en las letras por el Flaco, como afectuosamente le llamaron sus estudiantes, lo despidieron con palabras muy sentidas. Compartimos aquí conceptos de Luis A. Salvarezza, Daniela Churruarin, Orlando Van Bredam, Marga Presas y Juan Meneguin.

Su amplia obra literaria abarca géneros diversos que muestran su extensa fruición por el saber, pero donde la literatura hispanoamericana, y en particular las letras entrerrianas, ocuparon un espacio central.

El Flaco había nacido en San José (departamento Colón) el 16 de julio de 1936. En Colón se graduó de bachiller y luego realizó sus estudios del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín en el instituto de Paraná. Tras egresar se instaló en Concepción del Uruguay, donde por décadas introdujo a varias generaciones en el universo de la creación literaria. Dictó clases de Castellano y Literatura en el histórico Colegio del Uruguay y en la Escuela Normal, y en el Profesorado de esta última, donde fue uno de los docentes emblemáticos.

Allí también, en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, estuvo entre los principales impulsores de la revista SER, cuyo consejo de redacción integró desde el primer número, en 1962. En sus páginas publicó numerosos ensayos, además de algunas de sus poesías. Allí se publicó su “Canto a Entre Ríos”, extensa poesía que obtuvo el primer premio en los Juegos Florales organizados por la Dirección de Cultura de Entre Ríos en el año 1979. Obtuvo el premio Fray Mocho, el más importante de la creación literaria entrerriana, en dos ocasiones, en ambas en coautoría y en el mismo rubro, Ensayo: en 1974, con Julio Pedrazzoli (“Manual de la prosa literaria entrerriana”) y en 1981, con Laura Erpen (“Defilippis Novoa: una dramaturgia al servicio del hombre”).

Como ensayista, Izaguirre es autor de una valiosa y extensa obra. Fue colaborador de la monumental Enciclopedia de Entre Ríos que editara Arozena en los años 70 y 80, en los tres tomos dedicados a la literatura de nuestra provincia. Su compromiso con las letras entrerrianas se concreta en ensayos sobre la obra de Carlos Mastronardi, de Martiniano Leguizamón, de Samuel Eichelbaum, de Juan José Manauta, de Amaro Villanueva, entre otros. Formó parte del equipo que editó los Cuentos Completos Manauta para la EDUNER, editorial universitaria con la cual también colaboró en la colección “Tierra de Letras”.

Su poesía se publicó en obras como "De otoño y raíces encendidas" (Río de Los Pájaros, 1997), "Adán y Eva en destierro y otros poemas" (Dunken, 2013) y la reconocida "Sinfonía gualeya: de Ñamandú, escrituras y río serpiente de costas imprecisas" (Dunken, 2010), poemarios que expresan su pasión persistente de indagar en las raíces profundas de la cultura regional, como dice Juan Meneguin: “no buscando cantar una fácil nostalgia sino recuperar un pasado para legarlo. Encender las nutrientes del suelo para que la savia regrese con más vigor, ‘ascendiendo desde el ardoroso aleluya de la sangre’, hacia una epifanía de campos labrados hasta el próximo amanecer”.

Fuente: El Miércoles, A.S.