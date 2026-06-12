Gabriela Virginia Del Valle inaugura una muestra de pintura abstracta

Llega una nueva propuesta artística a la galería de Alameda de la Federación.

La artista plástica paranaense Gabriela Virginia Del Valle llevará a cabo la inauguración de su nueva exposición de pintura abstracta titulada "Habitar el color" este viernes 12 de junio a partir de las 19:30, en la galería GAP ubicadas en la arteria Alameda de la Federación 355 de la ciudad de Paraná.

La apertura de la muestra se desarrollará mediante un acto y marcará el inicio de un ciclo que se extenderá de forma continua en las salas del recinto cultural hasta su cierre definitivo previsto para el lunes 29 de junio.

El conjunto de piezas seleccionadas para esta oportunidad se encuadra dentro de las corrientes de la producción abstracta actual de la región litoraleña, que cuentan con el uso del color y el tratamiento de la materia pictórica.

La creadora señala que se tratará de un recorrido "de interpretación activa por parte del público espectador ante la posibilidad de descifrar diferentes paisajes internos, horizontes de características cambiantes y una serie de resonancias de orden emocional que permanecen en el análisis posterior a la experiencia de contemplación en la sala".

La entrada será libre y gratuita.